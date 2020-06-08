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Спорт, образование, культура: "Порт "Вера" выделил деньги на поддержку Шкотовского района
Муниципалитет и предприятие заключили договор пожертвования
15 млн рублей выделил «Порт «Вера» в качестве благотворительной помощи Шкотовскому району Приморского края. Деньги пойдут на ремонт и благоустройство объектов культуры, образования и спорта.
Этого события ждали долго. Мультимедийный центр, освещение зала и сцены, столы, шторы, экраны и многое другое появится в культурно-досуговом центре поселка Подъяпольское. Воспитанники учреждения будут заниматься в современных условиях. Благодаря спонсорской помощи от «Порта «Вера» центр оживится уже в этом году. Общая сумма – 3 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Детский сад «Маячок» также ждут обновления. Спортивную площадку изготовят по современным стандартам – с мягким покрытием и новыми тренажёрами. На территории появятся ограждение и игровые зоны. На благоустройство выделено почти 10 млн рублей.
– В бюджете денег на всё не хватает. Благодаря таким социально-ориентированным предприятиям наш район ожил. Помощь «Порта «Вера» очень важна. Все средства расписаны в договоре. Это действительно улучшение жизни района, – отметил глава Шкотовского района Виктор МИХАЙЛОВ.
Общая сумма помощи – 15 млн рублей: целевое финансирование учреждений культуры, спорта и образования. Сумма больше, чем в прошлом году, но «Порт «Вера» и на этом не готов останавливаться, руководство предприятия продолжит поддерживать массовые мероприятия в крае.
– «Порт «Вера» активно поддерживает жителей Шкотовского района. Мы помогаем социальным учреждениям. Это наша обязанность, как градообразующего предприятия. Мы не ограничиваемся только предоставлением рабочих мест и выплатой налогов, стараемся создать условия для процветания поселка Подъяпольское, района и края в целом. Здесь живут наши сотрудники, и важно, чтобы их семьи жили в хороших условиях, дети развивались, – подчеркнул генеральный директор ООО «Порт «Вера» Евгений ДИЕВ.
Напомним, в январе этого года компания помогла возродить популярный фестиваль "Народная рыбалка" - стала его генеральным спонсором и сформировала призовой фонд. Лодки, палатки, рыболовные снасти подготовили для всех победителей в 17 номинациях соревнований по подледному лову.
В начале февраля "Порт "Вера" вместе с управляющей компанией "ВостокУголь" и ее акционерами помог сборной команде Приморья "Косатка ДВ" принять участие в чемпионате мира по зимнему плаванию в Словении, взяв на себя расходы на поездку всех 16 спортсменов. Следующая поездка отменилась из-за пандемии, но приморские моржи в итоге всё равно заняли первое место по итогам сезона, разделив его с командой Карелии.
Кроме того, участники ледового велоралли "Тур острова Папенберг" на острове Русском получили ценные призы от главного партнера соревнований.
Детский футбольный клуб "Алеут" в поселении Подъяпольское "Порт "Вера" обеспечил новой футбольной формой.
Досье газеты «Золотой Рог»: Терминал ООО "Порт "Вера" расположен в районе мыса Открытый бухты Беззащитная, на территории Шкотовского муниципального района Приморского края. Разрешенная осадка у причала терминала — 12,11 метров, длина причала — 246 метров. Терминал специализируется на перевалке навалочных грузов, в частности каменного угля, способен принимать суда дедвейтом до 50-55 тыс. тонн. Количество штатных сотрудников – более 160 человек, в планах на 2020 год расширение штата до 200-220 человек. Терминал оснащается современным оборудованием, в том числе, для обеспечения экологической безопасности.
При полном развитии терминала планируется ежегодный объем налоговых отчислений в объеме более 2 млрд рублей в год. Большая часть отчислений поступает в бюджеты Шкотовского района и поселения Подъяпольское (компания зарегистрирована в поселении Подъяпольское).
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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