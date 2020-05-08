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Итоги системного контроля подтвердили чистоту воздуха в зоне ответственности АО "Восточный Порт"
Среднемесячный показатель содержания пыли в атмосферном воздухе находился на 30 процентов ниже норматива
Специалисты аккредитованной санитарно-экологической лаборатории (СЭЛ) АО «Восточный Порт» подвели итоги системного контроля качества воздуха в зонах погрузки угля и на границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятия в районе застройки микрорайона Врангель. В лаборатории подтвердили – в I квартале 2020 года все показатели находились в пределах нормативов.
С января по март включительно специалистами СЭЛ АО «Восточный Порт» на границе санитарно-защитных зон производственных комплексов было отобрано 1 110 проб для анализа по таким показателям, как взвешенные вещества, угольная пыль и пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния до 20 процентов. За отчётный период превышения в воздухе предельно-допустимой концентрации исследуемых веществ не было зафиксировано.
– Среднемесячный показатель содержания пыли в атмосферном воздухе в санитарно-защитной зоне наших производственных комплексов находился на 30 процентов ниже норматива, – отметила директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. – Помимо ведения контроля на границе СЗЗ, специалисты отдела экологии регулярно проводят мониторинг промышленных выбросов от стационарных источников. В первом квартале текущего года было отобрано таких 200 проб. По результатам их исследований уровень содержания в воздухе оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, взвешенных веществ и сажи не превышал разрешённых нормативов.
Для определения эффективности работы пылеподавляющего оборудования АО «Восточный Порт» ведёт ежедневный мониторинг воздуха рабочей зоны по показателю «углерод пыли» в местах выгрузки угля из вагонов, его сортировки и погрузки на суда. Всего за первые три месяца 2020 года было отобрано 1 442 пробы, в составе которых специалисты СЭЛ не выявили превышений предельно-допустимой концентрации вещества.
Санитарно-экологическая лаборатория является структурным подразделением АО «Восточный Порт» и состоит из двух лабораторий: химической (по проведению контроля качества сточных, природных и питьевых вод) и санитарно-промышленной (контроль атмосферного воздуха и условий труда на рабочих местах). СЭЛ аккредитована в национальной системе аккредитации и подтверждает свою компетентность в сроки, регулируемые федеральным законодательством.
В 2020 году в рамках плана природоохранных мероприятий АО «Восточный Порт» санитарно-экологической лаборатории закуплено новое современное оборудование для проведения исследований воды и воздуха – аспиратор ПА-300М, газоанализатор «Колион-1В-02», сушильный шкаф и пробоотборная трубка с термопарой. Приобретён и внедрён прибор для проведения экспресс-анализа влажности угля на складах. В мае ожидается поставка прибора для проведения экспресс-анализа промышленных выбросов.
Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Восточный Порт» (пос. Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн. Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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