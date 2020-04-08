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Независимая лаборатория подтвердила хорошее состояние экологии в акватории "Порта "Вера"
Морской терминал получил результаты экологического исследования своей акватории, проводившегося группой специалистов ДВФУ
В декабре 2019 года группа специалистов под руководством профессора кафедры безопасности в чрезвычайных ситуациях и защиты окружающей среды Инженерной школы ДВФУ, доктора технических наук Яны БЛИНОВСКОЙ организовала экологическое исследование акватории бухты Беззащитная в Приморском крае. Исследование выполнялись по заказу морского терминала «Порт «Вера», который посчитал необходимым дополнить регулярные исследования, проводимые в рамках производственного экологического контроля и мониторинга, оценкой независимых экспертов, сообщает ИА PrimaMedia.
Полученные данные были проанализированы специалистами аккредитованной лаборатории Эколого-аналитического центра ДВФУ, результаты говорят о хорошем экологическом состоянии акватории бухты.
В ходе исследований водолаз-гидробиолог отобрал пробы воды, донного грунта и бентоса в трех точках вблизи причала терминала. Он же визуально оценил большой сектор акватории, провел ландшафтную съемку, с тем чтобы зафиксировать количество морских обитателей и растений на единицу площади. Далее специалисты Эколого-аналитического центра ДВФУ провели химический анализ проб по необходимым позициям на присутствие различных загрязнителей.
Как показали исследования, даже в районе причальной стенки порта, где ведется основная перегрузка угля, не было обнаружено превышений допустимых норм загрязняющих веществ, источником которых может быть деятельность порта. Также ни в донных отложениях, ни в морской воде не было выявлено загрязнений угольной пылью, нефтепродуктами и тяжелыми металлами.
В целом, как пояснила руководитель исследований Яна Блиновская, фактически выявлено лишь фоновое содержание загрязняющих веществ, характерное для любых акваторий, где ведется любая хозяйственно-бытовая и промышленная деятельность.
В целом исследование показало, что бухта Беззащитная сейчас положительно отличается от многих других портовых акваторий прозрачностью воды и насыщенностью морской придонной живностью: большое количества трепангов и серых ежей, обнаруженных водолазами, указывает на отсутствие значительного загрязнения акватории.
По оценке генерального директора «Порта «Вера» Евгения ДИЕВА, подобные исследования необходимы компании, поскольку дополняют обязательный экологический контроль и мониторинг, позволяют лучше контролировать эффективность защитных мер, что в итоге минимизирует воздействие деятельности порта на окружающую среду.
Досье газеты «Золотой Рог»: Терминал ООО «Порт «Вера» расположен в районе мыса Открытый, бухты Беззащитная на территории Шкотовского муниципального района Приморского края. Разрешенная осадка у причала терминала - 12,11 метров, длина причала - 246 метров. Терминал специализируется на перевалке навалочных грузов, в частности каменного угля, способен принимать суда дедвейтом до 50-55 тыс. тонн. Количество штатных сотрудников – более 120 человек, в планах на 2020 год расширение штата до 150-160 человек. Терминал оснащается современным оборудованием, в том числе, для обеспечения экологической безопасности.
По состоянию на конец 2019 года в проект уже инвестировано более 7 млрд рублей. Всего планируемые инвестиции до 2023 года составят 15,4 млрд рублей. Все текущие инвестиции осуществлены за счет собственных средств инвесторов. При полном развитии терминала планируется ежегодный объем налоговых отчислений в объеме более 2 млрд рублей в год. Большая часть отчислений поступает в бюджеты Шкотовского района и поселения Подъяпольское (компания зарегистрирована в поселении Подъяпольское).
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