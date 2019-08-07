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В Приморье закроют погранпереход в Китай

07 Августа 2019, 11:47 | Приморье

На сколько затянется реконструкция, никто не знает

Автомобильный двусторонний пункт пропуска «Марково» на российско-китайской границе будет закрыт с 1 января 2020 года. Погранпереход соединяет одноименный поселок в Лесозаводском районе и китайский город Хулинь.

«Временно закрыть автомобильный грузопассажирский постоянный двусторонний пункт пропуска через государственную границу РФ «Марково» (Приморский край) с 1 января 2020 года на период его реконструкции», - говорится в распоряжения правительства РФ, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации.

Отметим, что действующие пограничные переходы в Приморье давно уже достигли пика своей пропускной способности. Например, у «Марково» этот показатель составляет один автобус и 21 грузовой автомобиль в день, что очень мало. Работает погранпереход пять дней в неделю, кроме праздничных дней в России и Китае. При этом, с китайской стороны очередей нет.

«В пятницу предприниматели, которые занимаются международными грузоперевозками, не могут пересечь границу, так как в субботу и воскресенье переход закрыт. Фактически – это два дня простоя транспорта и содержание водителей на «китайской стороне». Конечно, для бизнеса это не выгодно. Из-за таких обстоятельств и для таможенных, и пограничных служб нагрузка ложится на четыре рабочих дня: увеличивается поток транспорта, это отметили все участники совещания, и претензии бизнеса из-за «очередей на границе» обоснованы», - отмечала руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Елена РОМАШКО на недавнем межведомственном совещании с участием представителей бизнес-сообществ в администрация Лесозаводского городского округа.

Предприниматели высказали предложение на совещании о дополнительном дне работе пограничного перехода (суббота), на въезд из Китая, с 09.00 - до 14.00 часов. Однако г-жа Ромашко пояснила, что в рамках этой встречи принять решение по поставленным вопросам не представляется возможным, поскольку они требуют большей компетенции участников. «Это межведомственное решение. Необходимо данный вопрос о продлении работы пункта пропуска поставить на очередном заседании межведомственной Комиссии по данным вопросам и пригласить руководителей федеральных и региональных органов», - пояснила она.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: лесозаводск  граница  "Марково"  пункт пропуска  китай 



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