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Градообразующему предприятию посёлка Врангель - АО "Восточный Порт" - исполняется 46 лет
Со дня основания «Восточный Порт» был социально-ориентированным предприятием
В конце февраля «Восточный Порт» отметит свой 46-й день рождения. Сегодня, почти полвека спустя, можно констатировать, что предприятие по-прежнему является градообразующим для посёлка Врангель, жилые дома которого и всю сопутствующую инфраструктуру начали возводить для портовиков одновременно со строительством Порта. В настоящее время именно жители Врангеля составляют большую часть (60%) трудового коллектива АО «Восточный Порт». В свою очередь, стивидорная компания содержит крупные объекты ЖКХ посёлка, принимает активное участие в его благоустройстве и социальной жизни.
Со дня основания «Восточный Порт» был социально-ориентированным предприятием. Его руководство считало, что докеры должны не только ударно трудиться в самом современном порту страны, но и жить в достойных условиях. Поэтому в начале 70-х, одновременно с отсыпкой первых грузовых причалов, развивается и припортовый посёлок Первостроителей. В сжатые сроки здесь были построены благоустроенные жилые дома, магазины, медпункт, школа, детский сад и точки общепита. А уже с начала 80-х «Восточный Порт» начал комплексную многоэтажную застройку и в соседнем посёлке Береговом.
АО «Восточный Порт» и сегодня играет важную роль в поддержании инфраструктуры Врангеля. Предприятие эксплуатирует три электроподстанции, от которых зависит надёжное энергообеспечение не только жилых домов, социальных объектов посёлка, но и котельных, коммерческих предприятий, воинских частей, а также стивидорных компаний в бухте Врангеля. В ближайшее время Порт планирует замену выработавших свой ресурс трансформаторов на подстанциях «Микрорайон» и «Морская». Кроме того, специализированные бригады Электрохозяйства АО «Восточный Порт» круглосуточно следят за бесперебойной подачей электроэнергии на объекты предприятия и в жилые дома микрорайона.
«Восточный Порт» не только поддерживает функционирование основных объектов инфраструктуры Врангеля, но и вводит в эксплуатацию новые. В минувшем году была запущена в работу новая канализационно-насосная станция (КНС) в районе специализированного угольного терминала. Здесь же готовится к сдаче новый резервуар для воды объёмом 5 тыс. кубометров, построенный на замену двум старым. Оба объекта – и КНС, и резервуар – призваны обновить систему водоснабжения и водоотведения посёлка.
Помимо поддержки и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Врангеля, его инфраструктуры, стивидорная компания уделяет большое внимание социальному развитию территории посёлка – с этой целью год назад был создан Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт», определивший в своей деятельности 12 приоритетных программ. В наступившем году Фонд продолжит реализацию программ «Дети», «Здоровье», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Спорт» и других, направленных на комплексное социальное развитие территории Врангеля, создание в посёлке комфортной среды для местных жителей.
АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн.
Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.
АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.
В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.
С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Безопасность», «Ветераны», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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