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Новая ТЭЦ в Приморье заработает через семь лет
В качестве топлива Артемовская ТЭЦ-2 будет использовать местный уголь
Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта строительства Артемовской ТЭЦ-2 в пятницу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали глава "РусГидро" Николай ШУЛЬГИНОВ и губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Новая станция заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ (ранее – Артемовская ГРЭС им. С.М. Кирова, на фото), одну из старейших электростанций Дальнего Востока, сооружения и оборудование которой достигли высокой степени износа.
Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год.
Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составит 420 МВт, тепловая мощность – 483 Гкал/ч. В качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений.
Станция будет размещена на новой площадке в нескольких километрах от существующей Артемовской ТЭЦ, недалеко от поселка Суражевка.
В соответствии с соглашением, "РусГидро" включит проект Артемовской ТЭЦ-2 в инвестиционную программу, обеспечит проектирование и последующее строительство станции.
Администрация Приморского края окажет содействие реализации проекта, в том числе, в оформлении документов на необходимый для строительства станции земельный участок.
Администрация Артемовского городского округа учтет строительство Артемовской ТЭЦ-2 при актуализации схемы теплоснабжения Артема в объемах не меньших, чем существующая тепловая загрузка Артемовской ТЭЦ.
Досье газеты "Золотой Рог": ПАО "РусГидро" - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 39,4 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке, в том числе ТЭС, а также Богучанскую ГЭС.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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