www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.05 р. 100 JPY: 62.04 р.
EUR: 72.88 р. 10 CNY: 92.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
ВЭФ
Распечатать

Новая ТЭЦ в Приморье заработает через семь лет

06 Сентября 2019, 11:39 | Приморье

В качестве топлива Артемовская ТЭЦ-2  будет использовать местный уголь

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта строительства Артемовской ТЭЦ-2 в пятницу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали глава "РусГидро" Николай ШУЛЬГИНОВ и губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Новая станция заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ (ранее – Артемовская ГРЭС им. С.М. Кирова, на фото), одну из старейших электростанций Дальнего Востока, сооружения и оборудование которой достигли высокой степени износа.

Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год.

Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составит 420 МВт, тепловая мощность – 483 Гкал/ч. В качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений.

Станция будет размещена на новой площадке в нескольких километрах от существующей Артемовской ТЭЦ, недалеко от поселка Суражевка.

В соответствии с соглашением, "РусГидро" включит проект Артемовской ТЭЦ-2 в инвестиционную программу, обеспечит проектирование и последующее строительство станции.

Администрация Приморского края окажет содействие реализации проекта, в том числе, в оформлении документов на необходимый для строительства станции земельный участок.

Администрация Артемовского городского округа учтет строительство Артемовской ТЭЦ-2 при актуализации схемы теплоснабжения Артема в объемах не меньших, чем существующая тепловая загрузка Артемовской ТЭЦ.

Досье газеты "Золотой Рог": ПАО "РусГидро" - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 39,4 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке, в том числе ТЭС, а также Богучанскую ГЭС.

Олег КЛИМЕНКО.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: вэф  Русгидро  артем  Олег Кожемяко  тэц  уголь 



Новости тематики











Комментарии

  • Псевдоним12:44, 06.09.2019#

    Умер мент Линник Сергей Алексеевич брат и сутенёр владивостокской проститутки Татьяны линник

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]