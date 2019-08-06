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Приморские верфи ждут помощи государства
Судостроители готовы строить краболовы в необходимом количестве
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) просит выделить верфям Приморского и Хабаровского краев 20 млрд рублей на модернизацию мощностей для строительства судов-краболовов, говорится в письме главы ассоциации Германа ЗВЕРЕВА вице-премьеру РФ, полпреду президента в ДФО Юрию ТРУТНЕВУ.
Финансирование предлагается провести из Фонда развития промышленности (ФРП).
В письме говорится, что аудит производственных мощностей судостроительных заводов Дальнего Востока позволят оценить их потенциал в 20 рыбопромысловых судов до 2025 года, тогда как по результатам «крабовых» аукционов за этот период должно быть построено 31 судно.
Ассоциация также предлагает привлечь для модернизации верфей «в целях использования передового мирового опыта и современных судостроительных технологий» иностранные инвестиции.
На данный момент краболовы строятся только на западных верфях России.
Правительство уже подготовило проект постановления «О требованиях к проектам по строительству объектов, реализуемым в рамках договоров о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) краба». В документе прописаны не только сроки строительства судов, но и методика контроля, условия приемки судов и, самое главное, Дальневосточный федеральный округ определен как регион, который получит от реализации крабового судостроительного проекта около 5 тыс. новых рабочих мест.
Ранее сообщалось, что пул приморских судостроительных предприятий готов в кратчайшие сроки нарастить мощности под будущие заказы. Так, «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» совместно с верфью «Пелла» планируют возвести новую верфь на уже подготовленной площадке. Инициаторы проекта рассчитывают на строительство, как минимум, 15 краболовов. ПАО «Находкинский СРЗ» подтверждает возможность строительства до десяти краболовов, ПАО «Славянский СРЗ» - от трех до пяти. Не останется в стороне и «Дальзавод». Уникальное предприятие, которое еще сохранило компетенции, готово приступить к строительству 4-5 судов.
Готовы строить краболовы и входящие в АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Амурский (АСЗ) и Хабаровский судостроительные заводы (ХСЗ), а также «Судостроительный завод им.Октябрьской революции» (все – Хабаровский край).
Досье газеты «Золотой Рог»: Закон о введении в РФ крабовых аукционов был подписан президентом Владимиром ПУТИНЫМ 2 мая. Он предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Квоты будут закрепляться на 15 лет. В случае проведения аукциона до 1 ноября срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 ноября - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона. В бюджет РФ на 2019 год уже заложен доход от проведения крабовых аукционов в размере 40,9 млрд рублей, в 2020 году - 41 млрд рублей. По расчетам Росрыболовства, начальная цена лота по крабовым аукционам будет составлять 300-400 млн рублей, при этом будет сформировано порядка 36 лотов.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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