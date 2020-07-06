АО "Восточный Порт" инвестировало 450 млн рублей в очистку воздуха на вагоноопрокидывателях

Пылеулавливающие установки отечественной разработкивывели систему очистки воздуха на новый уровень

Крупнейший в России специализированный терминал по перевалке угольной продукции АО «Восточный Порт» модернизирует систему аспирации на закрытом комплексе тандемного вагоноопрокидывателя. Суммарная мощность новых установок составит 600 тыс. м³ в час. Инвестиции стивидорной компании во внедрение новейшей системы очистки воздуха превысили 450 млн рублей.

– Система аспирации на закрытом тандемном вагоноопрокидывателе состоит из двух пылеулавливающих установок, соединённых воздуховодами с рабочей зоной внутри здания, – рассказал инженер отдела механизации АО «Восточный Порт» Юрий РАТМАН. – На старой установке очистка воздуха производилась циклонным методом – внутри большого металлического резервуара создавалось завихрение воздуха, и частицы самой мелкой угольной фракции в итоге оседали вниз. Но технический прогресс не стоит на месте, появляются новые технологии, и сегодня АО «Восточный Порт» внедряет более совершенное оборудование и наилучшие из доступных технологий.





– Новые пылеулавливающие установки отечественной разработки, оснащённые мощным вентилятором и самоочищающимися рукавными фильтрами, вывели систему очистки воздуха на новый уровень. По завершению пусконаладочных работ и вводом в эксплуатацию пылеулавливающей установки наши специалисты провели замеры уровня промышленных выбросов на выходе в атмосферу. Эффект очистки составил 98%, что выше предыдущих показателей на циклонном фильтре, – отметила начальник отдела экологии АО «Восточный Порт» Анна ЧЕПАН.

На втором этапе модернизации будет заменена система воздуховодов от здания вагоноопрокидывателей до пылеулавливающих установок. Все работы на тандемном вагоноопрокидывателе специализированного угольного комплекса планируется завершить к 1 октября 2020 года.

Комплексы закрытых вагоноопрокидывателей по праву считаются сердцем специализированного терминала, именно эта технология позволяет сегодня быстро и безопасно для экологии разгрузить более двух тысяч полувагонов с углем в сутки. Комплекс из четырёх вагоноопрокидывателей способен за один цикл выгрузки длительностью 2,5 минуты обрабатывать одновременно восемь полувагонов общей грузоподъёмностью свыше 600 тонн угля.





Принцип действия оборудования прост: два гружёных углем полувагона заходят в вагоноопрокидыватель и закрепляются на платформе с рельсами, которая наклоняется вместе с полувагонами на 160 градусов, ссыпая уголь в подземные бункеры глубиной с шестиэтажный дом. Во время поворота вагона над зоной выгрузки из десятков форсунок распыляется водяная завеса «сухого тумана» из микроскопических водяных частиц размером от 5 до 10 микрон, связывающих самые мелкие частицы угля. Воздух в закрытом здании вагоноопрокидывателя постоянно очищается благодаря системе аспирации, работающей по принципу большого пылесоса.

Помимо высокой скорости разгрузки и защиты экологии, выгрузка угля в вагоноопрокидывателях имеет еще одно важное преимущество – высокую сохранность полувагонов. Полувагоны во время переворота удерживаются привальными стенками и гидрозажимами, что исключает повреждение подвижного состава.

– После введения в эксплуатацию Третьей очереди угольного комплекса, благодаря применению двух современных закрытых комплексов вагоноопрокидывателей «Восточный Порт» способен выгружать более 2 тысяч вагонов в сутки – отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим БАЙБАК. – Высокая скорость обработки вагонов обеспечивает оптимизацию всего перевозочного процесса по сети РЖД и способствует увеличению товарооборота с потребителями угля в странах АТР в целях реализации экспортного потенциала России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото: АО «Восточный Порт»



