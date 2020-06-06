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В Находке возбудили уголовное дело по факту махинаций с деньгами дольщиков
Речь идет почти о четверти миллиарда рублей
Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту привлечения денежных средств для участия в долевом строительстве в Находке.
По версии следствия, в период времени с октября 2015 года по июнь 2020 года неустановленное лицо из числа работников строительной организации ООО «Находкинское строительное управление», получив разрешение на строительство многоквартирного дома, привлекло денежные средства 113 граждан на сумму свыше 268 млн рублей.
При этом были заключены инвестиционные договоры, которые по смыслу содержания являлись договорами долевого участия в строительстве.
«Таким образом, застройщик с целью получения прибыли за совершение сделок, нарушил установленный порядок ведения экономической деятельности и предусмотренные законом при участии в долевом строительстве права дольщиков», - поясняет следком.
Вместе с тем, застройщик не зарегистрировал заключенные с гражданами договоры в соответствии с законом о государственной регистрации недвижимости. В настоящее время многоквартирный дом в эксплуатацию не сдан.
Расследование уголовного дела продолжается
По данным газеты «Золотой Рог», учредителями ООО «Находкинское строительное управление» выступают пять физлиц.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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