Во Владивостоке перестают строить новое жилье

В первом квартале снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 29%

Общая площадь построенного жилья в Приморском крае в I квартале 2020 года составила 118,3 тыс. кв. метров, что на 5% меньше, чем за соответствующий период 2019 года. При этом, индивидуальными застройщиками введено 75,3 тыс. кв. метров (64% от общего ввода жилья), свидетельствуют данные Приморскстата.

Ввод жилья населением по сравнению с январем-мартом 2019 года увеличился на 20%, организациями - снизился на 29%.

Из общей площади введенных домов во Владивостоке построено 33,2 тыс. кв. метров, снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 29%.

Средняя площадь одной квартиры, введенной в I квартале 2020 года, составила в Приморье 89 кв. метров.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.