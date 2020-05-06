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Во Владивостоке перестают строить новое жилье
В первом квартале снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 29%
Общая площадь построенного жилья в Приморском крае в I квартале 2020 года составила 118,3 тыс. кв. метров, что на 5% меньше, чем за соответствующий период 2019 года. При этом, индивидуальными застройщиками введено 75,3 тыс. кв. метров (64% от общего ввода жилья), свидетельствуют данные Приморскстата.
Ввод жилья населением по сравнению с январем-мартом 2019 года увеличился на 20%, организациями - снизился на 29%.
Из общей площади введенных домов во Владивостоке построено 33,2 тыс. кв. метров, снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 29%.
Средняя площадь одной квартиры, введенной в I квартале 2020 года, составила в Приморье 89 кв. метров.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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