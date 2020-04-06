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Нарушителей режима самоизоляции в Приморье будут крупно штрафовать
Размер штрафных санкций для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей
Законодательное собрание Приморского края в понедельник на внеочередном собрании внесло поправки в региональный закон об административных правонарушениях, согласно которому в регионе вводятся штрафные санкции к нарушителям режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.
2 апреля президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон, утверждающий поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Документ устанавливает штрафы в размере до 300 тыс. рублей для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима.
Дополнения в региональные законы об административных нарушения вносят законодатели субъектов.
«В частности, в принятом законопроекте вводится административная ответственность для граждан, проживающих и временно находящихся на территории Приморского края, за несоблюдение запрета покидать места проживания. Кроме того, административная ответственность установлена за нарушение требований о временной приостановке отдельных видов мероприятий с очным присутствием граждан и оказания отдельных видов услуг. Размер штрафных санкций для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; должностных лиц - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», - сообщает пресс-служба парламента Приморья.
Поправки призваны снизить риски распространения на территории Приморья новой коронавирусной инфекции.
В Приморском крае на 6 апреля подтверждено восемь случаев коронавирусной инфекции, один пациент умер, двое выписаны. Всего под медицинским наблюдением находится 41 человек. На территории региона введен обязательный режим самоизоляции граждан, закрыто большинство предприятий всех форм собственности.
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