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Из Приморья на запад вывозят рыбу и рыбные консервы, рис и картофель
Рыбная продукция идет нарасхват в Москве и на Урале
Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») отмечает рост отправок из Приморского края продуктов питания. Так, со станций Владивостокского территориального управления контейнерная погрузка рыбных консервов выросла в 15 раз. Также из края вывозят рис, овощи, масло и картофель.
Основной объем рыбной продукции следует в адрес грузополучателей Московской, Свердловской, Горьковской, Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорог.
«В неблагоприятных эпидемиологических условиях Дальневосточная железная дорога обеспечивает бесперебойную доставку продуктов питания в различные регионы России. Так, например, с начала года удалось нарастить перевозку продовольственных товаров в контейнерах до 117,7 тыс. тонн (+2% к аналогичному периоду прошлого года). Из них более 75 тыс. тонн — это рыбная продукция. Существенно увеличился объем перевозки в контейнерах и других продовольственных товаров. Например, в текущем году на ДВЖД в 1,6 раза выросла погрузка риса. Приморский край увеличил отгрузку картофеля, овощей и фруктов, а также мяса и масла. Хабаровский край – зерна», - отмечает пресс-служба магистрали.
Досье газеты «Золотой Рог»: Дальневосточная железная дорога обслуживает шесть регионов РФ: Приморский и Хабаровский края, Амурскую область, Сахалин, Еврейскую автономную область и Якутию.
Олег КЛИМЕНКО.
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