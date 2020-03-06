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Комфортный для обслуживания ипотеки семейный доход в Приморье составляет 80 тысяч рублей
Впереди только Москва, Московская область и Санкт-Петербург
Рекомендованный семейный доход россиян, считающийся доступным для обслуживания среднего ипотечного кредита, по состоянию на 1 февраля составил 70,7 тыс. рублей. Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода зафиксирован в Москве - 158,4 тыс. рублей). Далее идут Московская область (104,2 тыс. рублей), Санкт-Петербург (88,5 тыс. рублей), Приморский край (80,1 тыс. рублей) и Ленинградская область (76,8 тыс. рублей), следует из традиционного исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне одной трети.
«По состоянию на 1 февраля 2020 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился по сравнению с 1 августа 2019 года на 6,6% и составил 70,7 тыс. рублей (на 1 августа 2019 года - 75,6 тыс.рублей). Основной причиной сокращения данного показателя стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,3 процентного пункта», - говорится в исследовании.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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