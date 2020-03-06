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Дожили: рабочие руки для Приморья ищет сам Путин
Доклад президенту должен быть представлен до 15 апреля
Президент РФ Владимир ПУТИН поручил правительству и руководству регионов Дальнего Востока оценить потребности этих субъектов РФ в дополнительных трудовых ресурсах.
В поручении президента, опубликованном на сайте Кремля, сообщается, что оценка должна производиться исходя из реализации на территории Дальневосточного федерального округа проектов, предусматривающих жилищное строительство и создание судостроительного комплекса «Звезда».
После оценки правительства и региональной власти должны «принять меры, направленные на удовлетворение потребностей указанных субъектов РФ в трудовых ресурсах».
Доклад президенту должен быть представлен до 15 апреля текущего года, дальнейшие отчеты - раз в полгода.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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