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Уроженец Приморья заслужил влиятельное место в теплом регионе

05 Декабря 2019, 17:02 | Приморье

Андрей Виговский известен тем, что в бытность его главой Сахалинского ФСБ был задержан губернатор Александр Хорошавин

Уроженец Приморского края Андрей ВИГОВСКИЙ назначен руководителем управления ФСБ по Красноярскому краю. Ранее 48-летний генерал-майор занимал должность начальника управления этого ведомства по Сахалинской области.

Предыдущий начальник УФСБ по Красноярскому краю 55-летний Александр КАЛАШНИКОВ был ранее назначен директором ФСИН России.

Г-н Виговский в органах госбезопасности работает 24 года. Начальником сахалинского УФСБ стал 20 февраля 2015 года, а уже 4 марта на своем рабочем месте был задержан губернатор Сахалина Александр ХОРОШАВИН.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Андрей Хорошавин  Сахалин  арест  ФСБ 



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Комментарии

  • Zade09:33, 06.12.2019#

    Известно, что Дальний Восток для силовиков - полигон для быстрого карьерного роста. Хватай кого хочет, шей что хочешь, а за это тебя переведут на запад в тепленький во всех смыслах региончик. . .

  • Leo09:50, 06.12.2019#

    Не знал что Красноярский край - тёплое место, судя по заголовку. Журналист - неуч ? ;)

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