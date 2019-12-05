Уроженец Приморья заслужил влиятельное место в теплом регионе

Андрей Виговский известен тем, что в бытность его главой Сахалинского ФСБ был задержан губернатор Александр Хорошавин

Уроженец Приморского края Андрей ВИГОВСКИЙ назначен руководителем управления ФСБ по Красноярскому краю. Ранее 48-летний генерал-майор занимал должность начальника управления этого ведомства по Сахалинской области.

Предыдущий начальник УФСБ по Красноярскому краю 55-летний Александр КАЛАШНИКОВ был ранее назначен директором ФСИН России.

Г-н Виговский в органах госбезопасности работает 24 года. Начальником сахалинского УФСБ стал 20 февраля 2015 года, а уже 4 марта на своем рабочем месте был задержан губернатор Сахалина Александр ХОРОШАВИН.