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Уроженец Приморья заслужил влиятельное место в теплом регионе
Андрей Виговский известен тем, что в бытность его главой Сахалинского ФСБ был задержан губернатор Александр Хорошавин
Уроженец Приморского края Андрей ВИГОВСКИЙ назначен руководителем управления ФСБ по Красноярскому краю. Ранее 48-летний генерал-майор занимал должность начальника управления этого ведомства по Сахалинской области.
Предыдущий начальник УФСБ по Красноярскому краю 55-летний Александр КАЛАШНИКОВ был ранее назначен директором ФСИН России.
Г-н Виговский в органах госбезопасности работает 24 года. Начальником сахалинского УФСБ стал 20 февраля 2015 года, а уже 4 марта на своем рабочем месте был задержан губернатор Сахалина Александр ХОРОШАВИН.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Известно, что Дальний Восток для силовиков - полигон для быстрого карьерного роста. Хватай кого хочет, шей что хочешь, а за это тебя переведут на запад в тепленький во всех смыслах региончик. . .