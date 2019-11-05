Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Порты Приморья недобирают угля
Но в последние месяцы угля по железной дороге перевозят все больше и больше
Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») по итогам 10 месяцев 2019 года погрузила 13,4 млн тонн угля, что на 8,8% меньше, чем за январь-октябрь 2018 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали.
При этом последние месяцы налицо положительная динамика - по итогам 8 месяцев погрузка угля упала на 12,4% относительно января-августа 2018 года; по итогам 9 месяцев - на 10,4% относительно января-сентября 2018 года.
За 10 месяцев текущего года на ДВЖД погружено также 8,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов (рост на 3,4% относительно января-октября 2018 года), 3,4 млн тонн лесных грузов (снижение на 14,7%), 2,1 млн тонн руды (рост на 14,7%), 1,8 млн тонн строительных грузов (снижение на 12,5%), 1,1 млн тонн цемента (снижение на 1,3%), 807,7 тыс. тонн черных металлов (рост на 49,6%).
Общая погрузка упала на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 39,8 млн тонн.
Однако, в октябре погрузка выросла по сравнению с октябрем 2018 года на 6,2%, до 4,436 млн тонн.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото РГ
Новости тематики
- Порты Приморья недобирают угля
- Семьям погибших в Приморье моряков выплатят по миллиону
- Приморье уступает лидерство по количеству электромобилей только Иркутской области
- Верфь "Звезда" начала строительство четвертого танкера
- Приморской "Звезде" обещаны десятки миллиардов господдержки
- Энергетики заявляют, что массовых сокращений персонала в Приморье не было
- Дарькин будет рыбачить в Мурманске
- На одном из крупнейших предприятий Приморского края сократят сотни человек
- На Дальнем Востоке очередной крупный пожар
- В Приморье ждут корабелов из Татарстана
Новости раздела
- Порты Приморья недобирают угля
- Семьям погибших в Приморье моряков выплатят по миллиону
- Приморье уступает лидерство по количеству электромобилей только Иркутской области
- Верфь "Звезда" начала строительство четвертого танкера
- Приморской "Звезде" обещаны десятки миллиардов господдержки
- Энергетики заявляют, что массовых сокращений персонала в Приморье не было
- В Уссурийске появился новый университет
- Дарькин будет рыбачить в Мурманске
- В Приморье опять запахло газом
- На одном из крупнейших предприятий Приморского края сократят сотни человек
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выяснились вопиющие факты, которые скрывали собственники сгоревшего ТЦ "Максим"
- В Приморье подешевела продуктовая корзина, в стране - подорожала
- Из Приморья на Камчатку доставлено новое грузопассажирское судно
- В Приморье в нацпарке "Бикин" открыли новую экологическую тропу
- Черлидерша приморского "Адмирала" вошла в российский ТОП-5 по красоте
- АО "Хабаровский аэропорт" прошел регистрацию по стандартам ISAGO
- Жители Владивостока атакуют мэрию в соцсетях
- Во Владивостоке даст концерт филиппинский органист Армандо Саларза
- В Приморье определились с компаниями, которые заработают на вывозе коммунальных отходов
- Дальневосточный губернатор вводит новые правила общения с населением в соцсетях