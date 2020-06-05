Верфь "Звезда" начала строительство очередного танкера

Сдача судна заказчику намечена на 2022 год

ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (ССК) начал строительство шестого танкера-«афрамакса». Крупнотоннажный танкер дедвейтом 114 тыс. тонн создается для ООО «СКФ Эко» (входит в группу «Совкомфлот»).

Плановый срок сдачи судна заказчику - 2022 год, сообщает «Роснефть».

Соглашение о строительстве двух нефтеналивных судов с последующим фрахтованием было заключено в сентябре 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

На данный момент в портфеле заказов ССК «Звезда» 12 танкеров типа «афрамакс», ведется строительство четырех из них. Первое судно серии спущено на воду и проходит швартовные испытания.

Досье газеты «Золотой Рог»: ССК «Звезда» создан на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и Газпромбанка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ССК «Звезда»