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Верфь "Звезда" начала строительство очередного танкера
Сдача судна заказчику намечена на 2022 год
ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (ССК) начал строительство шестого танкера-«афрамакса». Крупнотоннажный танкер дедвейтом 114 тыс. тонн создается для ООО «СКФ Эко» (входит в группу «Совкомфлот»).
Плановый срок сдачи судна заказчику - 2022 год, сообщает «Роснефть».
Соглашение о строительстве двух нефтеналивных судов с последующим фрахтованием было заключено в сентябре 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
На данный момент в портфеле заказов ССК «Звезда» 12 танкеров типа «афрамакс», ведется строительство четырех из них. Первое судно серии спущено на воду и проходит швартовные испытания.
Досье газеты «Золотой Рог»: ССК «Звезда» создан на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и Газпромбанка.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ССК «Звезда»
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