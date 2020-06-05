В Приморье появится новый жилой поселок

Проект реализует резидент Свободного порта

В Приморском крае планируется строительство нового жилого поселка. По данным газеты «Золотой Рог», проект стоимостью около 1,9 млрд рублей планирует реализовать ООО «АвтоПартнер» (Владивосток).

Компания-застройщик была создана в марте 2008 года, в январе текущего года получила статус резидента Свободного порта Владивосток. Бенефициаром компании является Михаил ЧЕРНЫЙ, совладелец ООО «Востокконтракт» и ООО «Порто-Франко».

На данный момент «АвтоПартнер» подал заявка на получение земельного участка под строительство.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Виктора КУДИНОВА.