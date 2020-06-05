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В Приморье появится новый жилой поселок
Проект реализует резидент Свободного порта
В Приморском крае планируется строительство нового жилого поселка. По данным газеты «Золотой Рог», проект стоимостью около 1,9 млрд рублей планирует реализовать ООО «АвтоПартнер» (Владивосток).
Компания-застройщик была создана в марте 2008 года, в январе текущего года получила статус резидента Свободного порта Владивосток. Бенефициаром компании является Михаил ЧЕРНЫЙ, совладелец ООО «Востокконтракт» и ООО «Порто-Франко».
На данный момент «АвтоПартнер» подал заявка на получение земельного участка под строительство.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Виктора КУДИНОВА.
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