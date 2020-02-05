Приморцам предложено "стучать" на торговцев дорогими овощами

В этом случае антимонопольная служба будет разбираться своими методами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России все-таки проверит обоснованность роста цен на продукты питания на Дальнем Востоке из-за распространения коронавируса в Китае. Практика показывает, что дествия грозного ведомства засачтую запоздалые и на практике малоэффективны.

В Приморье розничная стоимость овощей и фруктов, значительная часть которых поставляется из соседних провинций Китая, подскочила в полтора-два раза. Эксперты связывают рост цен с временным закрытием госграницы с КНР, где распространяется коронавирус. Кроме того, в телеграм-каналах активно обсуждают сговор неких оптовых потсавщиков из Уссурийска.

В данный моменнт подготовлено поручение территориальным управлениям, расположенным в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с которым они должны осуществлять мониторинг розничных цен на социально значимые продукты питания.

Кроме того, в этих теруправлениях будут открыты «горячие линии», по которым граждане и организации смогут направлять информацию о случаях повышения цен на продовольственные товары.

«По результатам мониторинга и анализа поступившей на «горячие линии» информации, в случае выявления значительного роста цен на продукты питания первой необходимости, территориальные органы будут проводить проверки. В случае, если по результатам таких проверок будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, территориальные органы будут оперативно принимать меры антимонопольного реагирования (выдача предупреждений, возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении ФАС.

Ведомство также собирается наладить оперативное взаимодействие с государственными органами исполнительной власти субъектов РФ, органами прокуратуры для привлечения их к проводимым проверкам, проведению информационной работы среди бизнес-сообщества.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны поставщиков продовольствия, расположенных на территории других регионов, проверки будут проводиться центральным аппаратом ФАС России.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени 4 февраля общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 24,324 человека, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях. Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией.