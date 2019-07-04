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Названы надежные партнеры энергетиков в Приморье
Акция «Надежный партнер» проводится дальневосточными энергетиками в пятый раз
Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро») назвал победителей и лауреатов регионального этапа федеральной акции «Надежный Партнер».
Компания провела конкурс среди юридических лиц Приморского края. По итогам осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. выбраны наиболее ответственные компании-потребители тепловой энергии. Выбор осуществляется в рамках регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер», направленной на укрепление платежной дисциплины в теплоэнергетическом комплексе, создание единой площадки для диалога поставщиков и потребителей энергоресурсов. Благонадежным потребителем считается тот, кто полностью выполняет договорные условия, соблюдает сроки оплаты в соответствии с действующим законодательством и своевременно подписывает акты сверки.
«Мы благодарны нашим партнерам за своевременную оплату. Это те потребители, которые помимо того, что своевременно подписывали акты приема-передач, еще вовремя оплачивали тепловую энергию в соответствии с условиями договора теплоснабжения. Потребителей у нас таких много, но отмечали самых лучших. Все ремонтные кампании мы проводим только за счет того, что получаем средства за оказанную услугу по теплоснабжению. Не получив своевременно платежи за тепловую энергию по прошедшему отопительному сезону, мы не сможем выполнить комплекс мер для того, чтобы в дальнейшем закупить топливо на следующий отопительный сезон, выполнить модернизацию оборудования», - сказал начальник Владивостокского отделения теплосбыта СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Владимир МАТВИЕЦ.
Акция «Надежный партнер» проводится дальневосточными энергетиками в пятый раз. В этом году в число победителей вошли 5 предприятий и организаций края:
- АО «Центр судоремонта «Дальзавод»;
- КГАУ «Центр спортивной подготовки – Школа высшего спортивного мастерства»;
- КГАУК «Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева»;
- ООО Торгово-производственная компания «ЛЭНД»;
- Товарищество собственников жилья «Алмаз».
Еще 11 участников стали лауреатами:
- ООО «Примполиграфкомбинат»;
- ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России;
- Институт проблем морских технологий ДВО РАН;
- АО «Восточная верфь»;
- ООО «Мартин Восток»;
- ООО «Артель»;
- ООО «Турмалин»;
- Отель «Венеция»;
- ИП Савчук Григорий Васильевич;
- ЖСК «Рассвет»;
- ЖСК «Дружба»
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