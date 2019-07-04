Международную повестку фестиваля ЛиТР будет курировать Координационный совет

В него войдут представители власти, известные писатели России и литературные деятели из стран АТР

16-18 мая во Владивостоке во второй раз прошел фестиваль "Литература Тихоокеанской России", который получил большой резонанс, в том числе благодаря обширной международной программе. На своих площадках ЛиТР-2019 собрал выдающихся филологов, ведущих писателей, поэтов, переводчиков и издателей из Японии, Вьетнама, Республики Корея, Китая и Франции. По итогам фестиваля организаторы приняли решение о создании Координационного совета по вопросам культурного обмена, который будет оказывать содействие в литературных контактах России с её географическими соседями.

Планируется, что в состав Совета войдут представители власти, известные российские писатели и литературные деятели из стран АТР. Об этом было заявлено на заседании рабочей группы фестиваля (на фото), которое состоялось 1 июля.

В мероприятии приняли участие директор Дальневосточного филиала фонда "Русский мир", координатор международной площадки фестиваля Александр ЗУБРИЦКИЙ, директор Тихоокеанского издательства "Рубеж" Александр КОЛЕСОВ, меценат, директор издательства "Валентин" Валентин ПАК, директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей СИАРИЧКОВ, административный директор и соучредитель фестиваля "Литература Тихоокеанской России" Виктор СУХАНОВ и руководитель проектов медиахолдинга PrimaMedia Наталья ПЕРФИЛЬЕВА.

Как отметил Александр Зубрицкий, по итогам работы фестиваля был создан финальный документ, подписанный представителями разных стран, в котором нашли отражение все злободневные предложения и инициативы.

— Мы взяли на себя определенные обязательства, которые запротоколировали в специальном документе – резолюции по итогам работы международной площадки фестиваля. На сегодняшний день резолюция направлена в российские ведомства, обладающие соответствующими полномочиями: в министерство культуры, министерство науки и высшего образования, министерство просвещения, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерство иностранных дел, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, в администрации Приморского края и города Владивостока, — отметил Александр Зубрицкий.

Резолюция по итогам ЛиТРа предполагает активную работу в течение всего года. Организаторы фестиваля пришли к единому решению о создании Координационного совета по вопросам культурного обмена, который будет оказывать содействие в литературных контактах России с её географическими соседями. Планируется, что в состав совета войдут представители власти, известные российские писатели и литературные деятели из стран АТР.

- Фестиваль имел небывалый успех и на этом нельзя останавливаться. Работа, которая ведется в его рамках, направлена в первую очередь на построение мостов, объединяющих страны и народы. Координационный совет будет поддерживать развитие институтов русистики в университетах стран АТР, а также поощрять исследования в области русского языка, литературы и культуры. Также, в планах организовать, так называемый, выездной ЛиТР, когда наши русские писатели смогут побывать в гостях у иностранных литературных деятелей, - рассказал Виктор Суханов.

Алексей Старичков подчеркнул, что в ближайшее время необходимо подготовить портфолио, отражающее состояние литературной сферы каждой страны – участницы фестиваля.

— Очень интересная идея – подготовить портфолио, отражающее состояние литературной сферы каждой из стран. Это большая и непростая работа. В это портфолио должны войти произведения современных российских и дальневосточных авторов. Возможно, портфолио войдет в специальный международный альманах, — отметил Алексей Старичков.

Идею издательства международного ежегодного альманаха, посвящённого литературе стран АТР, поддержал директор Тихоокеанского издательства "Рубеж" Александр Колесов.

— В этом году международная секция стала ключевым событием фестиваля. Об издательстве международного альманаха мы уже поговорили с гостем фестиваля проректором по внешним связям, профессором Университета иностранных языков Хангук господином Ким Хён Тхэком.В этом году мы планируем начать работу и презентовать альманах на книжных ярмарках в Москве и Сеуле, — рассказал Александр Колесов.

Директор издательства "Валентин" Валентин Пак подчеркнул, что при создании международного альманаха необходимо продумать интересное оформление и наполнение сборника.

— Здесь нужно в полной мере учесть культурные особенности народов и политические составляющие, — отметил Валентин Пак.

Участники рабочей группы также запланировали олимпиады для российских и иностранных студентов на литературные темы, конкурсы перевода, презентации сборников зарубежной и российской литературы, введение номинации для иностранных переводчиков и писателей в рамках Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.