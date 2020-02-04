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Приморский порт недобрал угля, но пылить меньше не перестал

04 Февраля 2020, 17:41 | Приморье

Желдорога была вынуждена ввести ограничения в адрес порта Посьет из-з проблем с выгрузкой вагонов

Погрузка угля по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО «Российские железные дороги») в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 годом сократилась на 13,1%, до 1,2 млн тонн, говорится в сообщении пресс-службы магистрали.

Сокращение перевозок вызвано проблемами с выгрузкой вагонов с углем в двух портах – Посьет (Приморский край), где перевалку ведет АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел»), и Ванино (Хабаровский край), где работает АО «Ванинский морской торговый порт».

Интересно, что оба порта по наблюдениям общественности являются одними из самых пылящих в регионе.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что отправку грузов на станции Посьет, Посьет-экспорт (Приморский край), Ванино и Ванино-экспорт (Хабаровский край), обслуживающие одноименные порты, РЖД ограничили в начале января на неопределенный срок («до отмены»).

Представитель РЖД пояснил, что решение принято «в связи с необеспечением выгрузки». По его словам, в направлении Посьета введены 50%-ные ограничения по отправке угля, в направлении Ванино его погрузка запрещена.

Погрузка угля на ДВЖД падает очень давно – по итогам 2019 года магистраль сократила этот показатель на 8,6% по сравнению с 2018 годом - до 16,3 млн тонн.

Досье газеты «Золотой Рог»: Дальневосточная железная дорога обслуживает шесть регионов РФ: Приморский и Хабаровский края, Амурскую область, Сахалин, Еврейскую автономную область и Якутию.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: уголь  Посьет  ограничения  ванино  двжд  пыль  "Мечел"  вагоны  хабаровский край  ржд 



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