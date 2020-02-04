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Приморский порт недобрал угля, но пылить меньше не перестал
Желдорога была вынуждена ввести ограничения в адрес порта Посьет из-з проблем с выгрузкой вагонов
Погрузка угля по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО «Российские железные дороги») в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 годом сократилась на 13,1%, до 1,2 млн тонн, говорится в сообщении пресс-службы магистрали.
Сокращение перевозок вызвано проблемами с выгрузкой вагонов с углем в двух портах – Посьет (Приморский край), где перевалку ведет АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел»), и Ванино (Хабаровский край), где работает АО «Ванинский морской торговый порт».
Интересно, что оба порта по наблюдениям общественности являются одними из самых пылящих в регионе.
Ранее «Интерфакс» сообщил, что отправку грузов на станции Посьет, Посьет-экспорт (Приморский край), Ванино и Ванино-экспорт (Хабаровский край), обслуживающие одноименные порты, РЖД ограничили в начале января на неопределенный срок («до отмены»).
Представитель РЖД пояснил, что решение принято «в связи с необеспечением выгрузки». По его словам, в направлении Посьета введены 50%-ные ограничения по отправке угля, в направлении Ванино его погрузка запрещена.
Погрузка угля на ДВЖД падает очень давно – по итогам 2019 года магистраль сократила этот показатель на 8,6% по сравнению с 2018 годом - до 16,3 млн тонн.
Досье газеты «Золотой Рог»: Дальневосточная железная дорога обслуживает шесть регионов РФ: Приморский и Хабаровский края, Амурскую область, Сахалин, Еврейскую автономную область и Якутию.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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