www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 58.42 р.
EUR: 71.41 р. 10 CNY: 91.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Более 2 млрд рублей задолжали приморцы за отопление и горячую воду

03 Июля 2019, 14:50 | Приморье

Все чаще должниками становятся люди, чье материальное положение позволяет иметь даже двухэтажные квартиры

Общая сумма долгов приморцев перед филиалом «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) составляет 2,86 млрд рублей. Из них 2,007 млрд рублей - задолженность физических лиц.

В связи с этим регулярно проводятся рейды по неплательщикам. Очередное мероприятие по взысканию долгов за отопление и горячее водоснабжение (ГВС) состоялось во Владивостоке. Судебные приставы совместно с инспекторами посетили жильцов Первомайского района. Одна из действенных мер - отключение горячей воды посредством пломбирования вентиля на подающем трубопроводе горячего водоснабжения, после чего должник не имеет право пользоваться горячей водой. В противном случае, согласно постановлению 354 правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», начисление производится, исходя из пропускной способности трубы. Таким образом, услуга ГВС обойдется в круглую сумму. Еще одна мера пресечения – арест на расчетные счета в банке. Кроме того, при сумме задолженности свыше 10 тыс. рублей вступает в силу запрет на выезд за пределы России.

«Все чаще нашими должниками становятся люди, чье материальное положение позволяет иметь даже двухэтажные квартиры, как, например, на ул.Кипарисовая, 2. Тем не менее, имеют задолженность за тепло и горячую воду в десятки и сотни тысяч рублей. Гораздо проще решить вопрос оплаты миром. Например, заключить соглашение о реструктуризации задолженности. Для этого нужно обратиться в Центр обслуживания клиентов по ул. Октябрьская, 8. При себе иметь паспорт, если в нем имеется прописка, или свидетельство о праве собственности и написать заявление на соглашение о реструктуризации. Это поэтапное гашение задолженности в течение одного года. Мы возьмем всю сумму, поделим на равные части и предоставим должнику расплатиться последовательно. Также гражданин в обязательном порядке должен выплачивать текущие начисления. В случае своевременной оплаты мы отзываем исполнительные листы со службы судебных приставов, из банков и больше не тревожим должника», - сообщает начальник отдела судебной практики филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Юлия КАБАНОВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: долг  арест  пристав  отопление  водоснабжение  отключение  ДГК 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]