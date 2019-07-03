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Более 2 млрд рублей задолжали приморцы за отопление и горячую воду
Все чаще должниками становятся люди, чье материальное положение позволяет иметь даже двухэтажные квартиры
Общая сумма долгов приморцев перед филиалом «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) составляет 2,86 млрд рублей. Из них 2,007 млрд рублей - задолженность физических лиц.
В связи с этим регулярно проводятся рейды по неплательщикам. Очередное мероприятие по взысканию долгов за отопление и горячее водоснабжение (ГВС) состоялось во Владивостоке. Судебные приставы совместно с инспекторами посетили жильцов Первомайского района. Одна из действенных мер - отключение горячей воды посредством пломбирования вентиля на подающем трубопроводе горячего водоснабжения, после чего должник не имеет право пользоваться горячей водой. В противном случае, согласно постановлению 354 правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», начисление производится, исходя из пропускной способности трубы. Таким образом, услуга ГВС обойдется в круглую сумму. Еще одна мера пресечения – арест на расчетные счета в банке. Кроме того, при сумме задолженности свыше 10 тыс. рублей вступает в силу запрет на выезд за пределы России.
«Все чаще нашими должниками становятся люди, чье материальное положение позволяет иметь даже двухэтажные квартиры, как, например, на ул.Кипарисовая, 2. Тем не менее, имеют задолженность за тепло и горячую воду в десятки и сотни тысяч рублей. Гораздо проще решить вопрос оплаты миром. Например, заключить соглашение о реструктуризации задолженности. Для этого нужно обратиться в Центр обслуживания клиентов по ул. Октябрьская, 8. При себе иметь паспорт, если в нем имеется прописка, или свидетельство о праве собственности и написать заявление на соглашение о реструктуризации. Это поэтапное гашение задолженности в течение одного года. Мы возьмем всю сумму, поделим на равные части и предоставим должнику расплатиться последовательно. Также гражданин в обязательном порядке должен выплачивать текущие начисления. В случае своевременной оплаты мы отзываем исполнительные листы со службы судебных приставов, из банков и больше не тревожим должника», - сообщает начальник отдела судебной практики филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Юлия КАБАНОВСКАЯ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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