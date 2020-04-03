В Приморском крае скончался первый пациент с коронавирусом

Умер 52-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией

Первый случай смерти пациента от пневмонии, вызванной коронавирусом, зафиксирован в Приморском крае.

Умерший - 52-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. На данный момент в Приморье зарегистрировано семь случаев заражения, из них два человека уже вылечены и выписаны из больницы.

«У нас печальная новость, скончался в больнице пациент от коронавируса. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, он находился на лечении с 23 марта с пневмонией. Я выражаю соболезнования родным, близким», - сказал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО на своей странице в «Инстаграме».

Власти Приморского края 31 марта ввели режим полной самоизоляции для всех жителей региона. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить на улицу, за исключением случаев похода за продуктами или лекарствами, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью или похода на работу. Все прибывающие в регион пассажиры иностранных рейсов должны в течение двух недель наблюдаться в обсерваторах.