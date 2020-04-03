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В Приморском крае скончался первый пациент с коронавирусом
Умер 52-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией
Первый случай смерти пациента от пневмонии, вызванной коронавирусом, зафиксирован в Приморском крае.
Умерший - 52-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. На данный момент в Приморье зарегистрировано семь случаев заражения, из них два человека уже вылечены и выписаны из больницы.
«У нас печальная новость, скончался в больнице пациент от коронавируса. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, он находился на лечении с 23 марта с пневмонией. Я выражаю соболезнования родным, близким», - сказал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО на своей странице в «Инстаграме».
Власти Приморского края 31 марта ввели режим полной самоизоляции для всех жителей региона. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить на улицу, за исключением случаев похода за продуктами или лекарствами, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью или похода на работу. Все прибывающие в регион пассажиры иностранных рейсов должны в течение двух недель наблюдаться в обсерваторах.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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