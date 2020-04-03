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Японские дипломаты опять "забыли", кому принадлежат Курильские острова
Карты с изображением островов в составе Японии не способствуют развитию и укреплению добрососедских отношений
6-7 декабря прошлого года в кинотеатре «Восемь планет» города Находка состоялся 53-й фестиваль японского кино, организатором которого выступило Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке. Открывал мероприятие вице-консул по вопросам культуры японского диппредставительства Сакураги Юсукэ. По заверениям инициаторов события, проведение подобных фестивалей предоставляет не только возможность гражданам России приобщиться к японскому киноискусству, но также способствует развитию и укреплению добрососедских отношений между нашими странами.
Однако сомнения в подобных убеждениях представителей Страны Восходящего солнца вызывает тот факт, что в процессе проведения фестиваля, по инициативе вице-консула Сакураги Юсукэ, среди приморцев распространялись журналы «Niponica», выпускаемые МИД Японии. Возмущение присутствующих вызвали размещенные на страницах зарубежного издания карты с изображением южных Курильских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи) в составе Японии.
Неравнодушные граждане обратились в Представительство МИД России в г. Владивостоке, которое отреагировало на выявленное злоупотребление консульским статусом путем направления соответствующей ноты протеста в адрес Генконсульства Японии.
Напомним, что это не первый подобный случай распространения подобной литературы сотрудниками японского диппредставительства. Раздачей журналов ««Niponica», на страницах которых содержатся публикации, подвергающие сомнению территориальную целостность нашей страны, сотрудники Генконсульства Японии в г. Владивостоке отметились также в 2018 году во время проведения очередного фестиваля японских фильмов на территории Камчатского края.
Тогда, после получения огласки глава японской делегации Касаи Тацухико, занимавший в то время пост генерального консула, выразил сожаления по поводу случившегося инцидента, дав обещания не распространять указанную продукцию.
Кроме этого, представители островного государства высказывали намерения обратиться в японское издательство для устранения возникших недоразумений. Но, как показывает время, уроки географии, полученные во время Камчатского визита, выветрились из памяти сотрудников японского консульского учреждения.
2020-й год проходит под эгидой российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Как следствие, Генконсульством Японии в г. Владивостоке запланировано проведение на территории консульского округа большого количества культурно-образовательных мероприятий. Остается надеяться, что в рамках их проведения и впредь представители японского дипучреждения перестанут подвергать сомнению территориальную целостность России, а их усилия будут нацелены на расширение двусторонних связей, укрепление дружбы и взаимопонимания между странами.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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