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Cтроителю Океанариума во Владивостоке дали 12 лет колонии

03 Марта 2020, 12:52 | Приморье

Кроме того он должен заплатить штраф в 400 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал бывшего руководителя ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» Андрея ПОПЛАВСКОГО виновным в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) в особо крупном размере и в растрате (ст. 160 УК РФ) при строительстве Приморского океанариума и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Г-н Поплавский был взят под стражу в зале суда.

Летом 2016 год Фрунзенский суд Владивостока начал рассматривать уголовное дело о растрате. По версии следствия, г-н Поплавский при пособничестве гендиректора ООО «НПО «Мостовик» Олега ШИШОВА и гендиректора ЗАО «Косандра» Александра КОСЯЧЕНКО растратил более 1 млрд рублей, выделенных на строительство научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» на острове Русский.

Также следствие считает, что Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генподрядчиками работ по строительству океанариума, их оплату и дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ.

Свою вину Поплавский не признавал.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

Автор:
Теги: остров русский  саммит АТЭС  штраф  "мостовик"  океанариум  андрей поплавский  колония  "Косандра"  подкуп  суд 



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