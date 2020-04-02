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"Восточный Порт" направила на светодиодное освещение около 20 млн рублей
Это позволило порту сократить энергопотребление на освещение почти в 1,5 раза
АО «Восточный Порт» (пос. Врангель, оператор крупнейшего в России специализированного терминала с высокотехнологичной перевалкой угля) инвестировало около 20 млн рублей в программу по модернизации систем электроосвещения в рамках перевооружения производственных мощностей.
В период с 2019 года на прожекторных мачтах специализированного угольного комплекса были установлены светодиодные энергосберегающие приборы, обладающие большей светоотдачей по сравнению со старой системой освещения. Кроме того, было модернизировано освещение на стакерах, реклаймерах и судопогрузочных машинах, в галереях конвейеров и помещениях магнитных сепараторов, на территории железнодорожного маневрового парка и других объектах терминала. В общей сложности заменено 710 светильников и прожекторов.
Реализация проекта по модернизации освещения за год работы позволила сократить энергопотребление АО «Восточный Порт» на освещение почти в 1,5 раза. Совокупная экономия от внедрения светодиодного освещения составит более 5 млн рублей за десять лет.
Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн. Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото АО «Восточный Порт»
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