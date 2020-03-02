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Популярный паром из Владивостока в Корею и Японию ходить не будет
Ранее планировалось, что рейсы возобновятся в марте
Паромная линия Владивосток - Донгхэ (Республика Корея) - Сакаиминато (Япония) была открыта десять лет назад. Оператором линии выступает корейская компания DBS Cruise Ferry Co. Ltd. На линии работал паром Eastern Dream грузовместимостью 4 тыс. тонн.
Паром Eastern Dream, построенный в 1993 году, курсировал между Владивостоком, Донхэ и Сакаиминато с 2009 года еженедельно. На судне три класса кают и две royal-каюты, есть ночной клуб, мужские и женские сауны, бизнес-центр, магазин беспошлинной торговли.
В ноябре прошлого года рейсы были приостановлены до 29 февраля текущего года с формулировкой «в связи с ухудшением отношений между Республикой Корея и Японией».
В турфирмах, продававших билеты на паром, газете «Золотой Рог» сообщили, что возобновления регулярных рейсов в ближайшей перспективе не ожидается. В том числе из-за напасти коронавируса.
Донгхэ - небольшой портовый город в Корее, Сакаиминато – портовый городок в западной части японской префектуры Тоттори.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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