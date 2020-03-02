Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении "вора в законе"
Проводятся следственные действия, направленные на задержание криминального авторитета
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении грузинского «вора в законе», известного как Джеко Тбилисский. Уголовное дело возбуждено по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
«Установлено, что фигурант уголовного дела с 2014 года обязывал, согласно существующим негласным нормам и правилам поведения, всех лиц более низкого криминального статуса подчиняться его указаниям и распоряжениям», - говорится в сообщении пресс-службы краевого УМВД.
По данным силовиков, находясь за пределами РФ Джеко Тбилисский контролировал криминальные процессы в Приморском крае, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и доходов.
Также установлены личности граждан, которые обеспечивали на территории края непосредственный контроль над криминальными процессами, отчитывались перед фигурантом и следили за исполнением его указаний.
Полиция проводит следственные действия, направленные на задержание криминального авторитета.
Ранее сообщалось, что в 2013 году грузинского «вора в законе» по решению суда выдворили за пределы России из Магаданской области, где он отбывал наказание за преступление, связанные с оборотом наркотиков. В колонии он нарушал режим содержания, пытался дестабилизировать обстановку.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении "вора в законе"
- Приморцам предложили выбрать города, куда они хотели бы слетать
- В Приморье готовятся к приему космодрома
- В Большом Камне будут строить детсады и школы по московским стандартам
- Во Владивостоке успешно прошло Морское ледовое велоралли
- Приморскому бизнесу пробили колеса
- Туристическая отрасль в Приморье на грани краха
- Владельцы одного из самых пылящих угольных портов Приморья выкачивают из региона миллиарды
- Плавучий космодром скоро появится в Славянке
- Градообразующему предприятию посёлка Врангель - АО "Восточный Порт" - исполняется 46 лет
Новости раздела
- В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении "вора в законе"
- Приморцам предложили выбрать города, куда они хотели бы слетать
- В Приморье готовятся к приему космодрома
- В Большом Камне будут строить детсады и школы по московским стандартам
- Во Владивостоке успешно прошло Морское ледовое велоралли
- Приморскому бизнесу пробили колеса
- Туристическая отрасль в Приморье на грани краха
- Владельцы одного из самых пылящих угольных портов Приморья выкачивают из региона миллиарды
- Плавучий космодром скоро появится в Славянке
- Градообразующему предприятию посёлка Врангель - АО "Восточный Порт" - исполняется 46 лет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Пилот "Владавиа" возвращается на родной аэродром
- Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у троих россиян с Diamond Princess
- В Приморье запахло удобрениями и юанями
- О демографии, миграции и немного о Национальной программе
- Лазо отправят в топку реформы
- Амнистию паркуют в гаражи
- Cбербанк хочет обанкротить владельца "Трех котов"
- Доллар превысил отметку 65 рублей впервые с 9 октября прошлого года
- Билеты в бизнес-класс "Аэрофлота" подешевеют
- Весам стоит всё взвесить и смело идти к начальству