В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении "вора в законе"

Проводятся следственные действия, направленные на задержание криминального авторитета

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении грузинского «вора в законе», известного как Джеко Тбилисский. Уголовное дело возбуждено по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

«Установлено, что фигурант уголовного дела с 2014 года обязывал, согласно существующим негласным нормам и правилам поведения, всех лиц более низкого криминального статуса подчиняться его указаниям и распоряжениям», - говорится в сообщении пресс-службы краевого УМВД.

По данным силовиков, находясь за пределами РФ Джеко Тбилисский контролировал криминальные процессы в Приморском крае, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и доходов.

Также установлены личности граждан, которые обеспечивали на территории края непосредственный контроль над криминальными процессами, отчитывались перед фигурантом и следили за исполнением его указаний.

Полиция проводит следственные действия, направленные на задержание криминального авторитета.

Ранее сообщалось, что в 2013 году грузинского «вора в законе» по решению суда выдворили за пределы России из Магаданской области, где он отбывал наказание за преступление, связанные с оборотом наркотиков. В колонии он нарушал режим содержания, пытался дестабилизировать обстановку.