Slavda group организовала сладкий стол для воспитанников детского дома

Многолетняя поддержка и сотрудничество между Заводом «СКИТ» и Детским центром в Лесозаводске давно переросли в добрую дружбу

1 июня в Краевом государственном казённом учреждении «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Лесозаводска» традиционно отмечают «День защиты детей». Организовать сладкий стол для воспитанников детского дома помогла Slavda group.

Многолетняя поддержка и сотрудничество между Заводом «СКИТ» и Детским центром, давно переросли в добрую дружбу. Руководство и сотрудники ГК «Славда» - регулярные гости на праздниках организуемых центром. Так при поддержке «Славды» для детей был приобретен бассейн, душевые кабины, а благодаря неравнодушным сотрудникам компании в детском-доме появился батут. Так же ежегодно сотрудники ГК «Славда» помогают исполнять детские Новогодние желания, получая письма от ребят и передавая подарки Деду Морозу. Быть волшебником просто, если жить с открытым сердцем, верить в добро и помнить, что чужих детей не бывает!



