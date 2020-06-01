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Центр хранения радиоактивных отходов в Приморье будет построен на японские деньги

01 Июня 2020, 15:53 | Приморье

Объект планировалось вывести на полную мощность к 2025 году

Япония профинансирует строительство Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов (РАО) в Приморском крае.

Соглашение, подписанное в 2019 году с Росатомом, предусматривает выделение правительством Японии финансовых средств для закупки оборудования для обращения с РАО, необходимого для строительства центра.

«Цель соглашения - переработка твердых радиоактивных отходов в Дальневосточном регионе без привлечения дополнительных бюджетных ассигнований», - говорится в годовом отчете АО «Атомэнергопром» (входит в «Росатом»).

Заключение соответствующего соглашения между Росатомом и российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия было одобрено в декабре 2018 года. Центр планировалось вывести на полную мощность к 2025 году.

Возведение центра призвано безопасно ликвидировать накопленные ВМФ радиоактивные отходы и улучшить экологическую обстановку в регионе. Ранее сообщалось, что центр не будет принимать радиоактивные отходы других стран, в том числе Японии, так как это запрещено действующим законодательством РФ.

«Атомэнергопром» не ведет производственной деятельности, а консолидирует гражданские активы атомной отрасли.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

 

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Теги: отходы  "росатом"  строительство  Япония  финансирование  проект 



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