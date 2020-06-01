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Центр хранения радиоактивных отходов в Приморье будет построен на японские деньги
Объект планировалось вывести на полную мощность к 2025 году
Япония профинансирует строительство Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов (РАО) в Приморском крае.
Соглашение, подписанное в 2019 году с Росатомом, предусматривает выделение правительством Японии финансовых средств для закупки оборудования для обращения с РАО, необходимого для строительства центра.
«Цель соглашения - переработка твердых радиоактивных отходов в Дальневосточном регионе без привлечения дополнительных бюджетных ассигнований», - говорится в годовом отчете АО «Атомэнергопром» (входит в «Росатом»).
Заключение соответствующего соглашения между Росатомом и российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия было одобрено в декабре 2018 года. Центр планировалось вывести на полную мощность к 2025 году.
Возведение центра призвано безопасно ликвидировать накопленные ВМФ радиоактивные отходы и улучшить экологическую обстановку в регионе. Ранее сообщалось, что центр не будет принимать радиоактивные отходы других стран, в том числе Японии, так как это запрещено действующим законодательством РФ.
«Атомэнергопром» не ведет производственной деятельности, а консолидирует гражданские активы атомной отрасли.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
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