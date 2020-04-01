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Приморье дождалось космодрома
Стартовая платформа швартуется к причалу Славянского судоремонтного завода
Прибывшая в Приморский край стартовая платформа Odyssey космодрома «Морской старт» начала швартовку на Славянском судоремонтном заводе. Платформа была доставлена на гонконгском грузовом судне Xin Guang Hua.
Сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур.
Напомним, что авиакомпания «Сибирь» (входит в группу S7) зарегистрировала 100-процентное дочернее предприятие ООО «Космический центр «Морской старт» в поселке Славянка Приморского края, куда был направлен из США плавучий космодром Sea Launch («Морской старт»). Новая компания зарегистрирована 20 февраля с уставным капиталом 1 млн рублей.
После перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтного завода, владельцем которого является депутат Законодательного собрания Приморья Джамбулат ТЕКИЕВ. Планируется, что плавучий комплекс будет находиться в Славянке не менее года.
Досье газеты «Золотой Рог»: S7 Space (ООО «С7 Космические транспортные системы») - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. Компания входит в состав холдинга S7 Group. В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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