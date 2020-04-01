Приморье дождалось космодрома

Стартовая платформа швартуется к причалу Славянского судоремонтного завода

Прибывшая в Приморский край стартовая платформа Odyssey космодрома «Морской старт» начала швартовку на Славянском судоремонтном заводе. Платформа была доставлена на гонконгском грузовом судне Xin Guang Hua.

Сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур.

Напомним, что авиакомпания «Сибирь» (входит в группу S7) зарегистрировала 100-процентное дочернее предприятие ООО «Космический центр «Морской старт» в поселке Славянка Приморского края, куда был направлен из США плавучий космодром Sea Launch («Морской старт»). Новая компания зарегистрирована 20 февраля с уставным капиталом 1 млн рублей.

После перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтного завода, владельцем которого является депутат Законодательного собрания Приморья Джамбулат ТЕКИЕВ. Планируется, что плавучий комплекс будет находиться в Славянке не менее года.

Досье газеты «Золотой Рог»: S7 Space (ООО «С7 Космические транспортные системы») - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. Компания входит в состав холдинга S7 Group. В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.