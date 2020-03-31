Прилетающих из Москвы пассажиров планируется отправлять на карантин

Пока только в Хабаровском крае

Правительство Хабаровского края совместно с рассматривает возможность обязательного направления на карантин пассажиров, прилетающих рейсами из Москвы в Хабаровск. В настоящее время по одному рейсу в день из Москвы в Хабаровск и обратно выполняют «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия».

«Решается вопрос об отправке на карантин всех прибывающих из Москвы. Механизм сейчас прорабатывается», - сказали в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

Кроме того, по данным пресс-службы, принято решение оставлять на карантине в обсерваторе в Хабаровске жителей северных районов края, которые возвращаются из-за границы.

В Хабаровском крае на данный момент подтверждено 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



