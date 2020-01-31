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Хабаровская ТЭЦ-3 улучшит экологические показатели в 2020 году
На реконструкцию котельной энергетики направят 454 млн рублей
Филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК» (входит в группу «РусГидро») в рамках инвестиционной программы 2020 года большую часть своих проектов реализует на Хабаровской ТЭЦ-3. Часть из них стартовала в прошлом году и будет завершена в текущем, сообщает пресс-служба ДГК.
Масштабный проект, который будет реализован в 2020 году - реконструкция пиковой водогрейной котельной с переводом на газовое топливо одного из трех мазутных котлов. Газификация даст новую жизнь котельной, которая начала обогревать северную часть Хабаровска еще в 1979 году, до ввода в эксплуатацию ТЭЦ-3.
«Газифицированный водогрейный котел тепопроизводительностью до 180 Гкал/час сможет взять на себя часть тепловой нагрузки в зимний период. Это увеличит надежность теплоснабжения потребителей. Оставшиеся два котла будут находиться в резерве», - комментирует директор ХТЭЦ-3 Сергей БАША.
На реконструкцию котельной энергетики Хабаровской ТЭЦ-3 направят 454 млн рублей.
Благодаря другому инвестиционному проекту электростанция улучшит свои экологические показатели. Достичь такого эффекта поможет модернизация котельного оборудования энергоблока №1. Энергетики в течение года заменят на оборудовании 6 полей электрофильтров, призванных улавливать угольную пыль. На эти цели направят 62 млн рублей.
Более 374 млн рублей ТЭЦ-3 будет затрачено на работы по наращиванию золоотвала, начавшихся в октябре прошлого года. Объем чаши золоотвала в 2020 году составит 850 тыс. м3, окончательный объем – почти 2 млн кубометров. Строительство дамбы высотой 6 метров позволит станции бесперебойно работать в течение нескольких лет.
Еще один ключевой пункт инвестпрограммы - реконструкция второй градирни. Она положительно повлияет на экономичность производственных процессов благодаря применению новых технологий.
АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В компании работают свыше 12 тыс. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.
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