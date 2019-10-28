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Комсомольская ТЭЦ-2 направит 16 млн рублей на модернизацию газового оборудования
Модернизация делает работу котельного оборудования еще более надежной
Энергетики Комсомольской ТЭЦ-2 филиала «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) завершили модернизацию газового оборудования на котлоагрегате № 8.
В числе выполненных работ - замена устаревшей газовой арматуры, предохранительных запорных клапанов, кабелей и других деталей. Кроме того, на газовых горелках установили защитно-запальные устройства, а газовую арматуру электрифицировали.
В настоящее время энергетики приступили к аналогичным работам на котлоагрегате №9. Их планируется завершить до конца текущего года. На вторую очередь модернизации филиал «Хабаровская генерация» направит более 16 млн рублей.
Кампания по модернизации газового хозяйства стартовала еще в 2017 году, когда на ТЭЦ-2 произвели замену либо ремонт газовой инфраструктуры первых пяти котлоагрегатов. С завершением второй очереди все семь котлов станции будут соответствовать последним требованиям Ростехнадзора.
«Модернизация делает работу котельного оборудования еще более надежной, простой в эксплуатации. А это немаловажно, учитывая довольно холодные и продолжительные зимы в Комсомольске-на-Амуре», - отмечает начальник котельного цеха Комсомольской ТЭЦ-2 Владислав ЖУК.
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