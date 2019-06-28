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Комсомольская ТЭЦ-2 завершила ремонт теплосетей

28 Июня 2019, 14:51 | Хабаровск

Станция будет надежно поставлять потребителям тепловую энергию зимой

Комсомольская ТЭЦ-2 филиала Хабаровская генерация (АО «Дальневосточная генерирующая компания») успешно завершила плановый ремонт теплофикационного оборудования, начавшийся 27 мая.

За этот период энергетики выполнили:

- замену участка главного паропровода поперечных связей;

- замену 60 м трубопровода водоочистных сооружений;

- реконструкцию 36 м теплофикационных участков трубопроводов для работы основного оборудования в режиме летней циркуляции; 

- контроль металла трубопроводов высокого давления;

- ремонт теплофикационных узлов с арматурой.

В настоящее время на станции продолжается ремонт еще одного объекта теплосистемы - аккумуляторного бака, с полным восстановлением его антикоррозийной защиты.

«Станционную систему теплосетей мы ремонтируем регулярно в летний период, - комментирует заместитель главного инженера Комсомольской ТЭЦ-2 Сергей ДУЩЕНКО. -  Благодаря этим работам мы можем быть уверены, что станция будет надежно поставлять потребителям тепловую энергию зимой».

Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году АО «ДГК» было выработано 23,5 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тыс. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ДГК

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Теги: ДГК  ремонт  теплоэнергия  Хабаровск  энергетика  зима  тэц 






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