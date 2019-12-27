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Более 9 тыс. жителей Хабаровского края рискуют остаться без новогодних каникул за границей
Из-за накопленных долгов перед энергетиками
Сотрудники АО «Дальневосточная генерирующая компания» Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК»), совместно с УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО регулярно проводят рейды по взысканию долгов за электроэнергию, горячую воду и отопление. С начала года в отношении 9 338 жителей Хабаровского края принято процессуальное решение об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации из-за задолженности за потребленные энергоресурсы.
В преддверии новогодних праздников в здании аэропорта «Новый» г. Хабаровска сотрудниками УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО и Хабаровскэнергосбыт организован стационарный пост «В Новый год – без долгов!», где любой желающий может обратиться к судебным приставам за информацией о наличии или отсутствии задолженности. Данная процедура проверки по базам занимает не более двух минут. Процедура же отмены ограничения права выезда за пределы Российской Федерации после погашения задолженности может занимать около двух недель. В течение первого дня более 140 пассажиров проверили на стационарном посту информацию о наличии или отсутствии у них задолженности. Двое из них на месте оплатили долг за потребленные энергоресурсы.
«Для энергетиков сбор денежных средств с потребителей за отпущенные ресурсы крайне важен, т.к. именно от этого зависит своевременное поведение ремонтных кампаний, подготовка к ОЗП и, как следствие, безаварийная надежная работа энергосистемы Дальнего Востока, - отметил заместитель генерального директора по сбыту АО «ДГК» Дмитрий БОГДАНОВСКИЙ. - В настоящее время на принудительном исполнении в службе судебных приставов Хабаровского края находится около 20 тыс. исполнительных документов на сумму более 384 млн рублей в отношении физических лиц. Подобные рейды, проводимые совместно со службой судебных приставов по взысканию долгов с неплательщиков в принудительном порядке, являются крайней, но эффективной мерой воздействия на должников. При этом, мы понимаем, что у людей бывают разные ситуации, поэтому всегда готовы к диалогу. Возможность заключения договора по реструктуризации долгов за отопление и ГВС для некоторых граждан является оптимальным решением, чтобы в дальнейшем не накапливать долг и пеню за потребленные энергоресурсы».
Досье газеты «Золотой Рог»
«Дальневосточная генерирующая компания» напоминает: для того, чтобы избежать неприятных последствий в виде ареста имущества, банковских счетов, запрета выезда за пределы Российской Федерации или отключения электричества и ГВС, необходимо своевременно оплачивать квитанции за потребленные энергоресурсы. Энергетики напоминают о возможности погашения задолженности, не дожидаясь решения суда, заключив договор о реструктуризации.
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