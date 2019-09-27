Хабаровской ТЭЦ-1 исполняется 65 лет

В начале XXI века станция взяла курс на экологию

28 сентября Хабаровская ТЭЦ-1 (входит в филиал "Хабаровская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания", ДГК) отмечает 65 лет. В этот день в 1954 году на станции ввели в строй первый турбоагрегат. С момента пуска по настоящее время Хабаровская ТЭЦ-1 выработала электрической энергии: более 108,5 млрд кВтч и тепла потребителям – 207,4 млн Гкал.

Хабаровская ТЭЦ-1 стала базой для развития большой энергетики Хабаровска и Хабаровского края. На ее основе развивались хабаровские электрические и тепловые сети, вся краевая энергосистема и Хабаровский энергорайон. Практически до середины 80-х годов ТЭЦ-1 была единственным энергоисточником на юге региона.

С момента пуска Хабаровская ТЭЦ-1 постепенно набирала мощность. Одна за другой здесь вводили в строй четыре новые очереди. К 1972 году на станции было установлено уже 9 турбин и 16 котлоагрегатов. Установленная мощность выросла почти в 20 раз - с 25 МВт до 485 МВт.

"С введением в 1985 году в эксплуатацию Хабаровской ТЭЦ-3, покрывшей значительную часть электрических и тепловых нагрузок краевого центра, на нашей станции начались перемены к лучшему, - рассказывает директор ХТЭЦ-1 Сергей ПЕГУШИН. - Появилась возможность выводить в капитальный ремонт оборудование, чего не было длительное время. Для людей начали создавать достойные условия труда: кондиционеры, правильный свет, благоустроенные бытовые помещения и многое другое".

На протяжении долгих лет ТЭЦ-1 оставалась кузницей эксплуатационных, ремонтных, управленческих кадров для отрасли для всей энергосистемы региона.

В начале XXI века ТЭЦ-1 взяла курс на экологию. В октябре 2006 года на станции зажгли первый угольный котлоагрегат, реконструированный под использование газового топлива. До 2018 года включительно один за другим перевели на газовое топливо 9 из 15 угольных котлоагрегатов.

Реконструкция дала ощутимый экологический эффект: за 13 лет с начала газификации количество выбросов вредных веществ в атмосферу сократилось в 2,3 раза, золошлаковых отходов – почти в 4 раза.

Сегодня коллектив Хабаровской ТЭЦ-1 (около 700 человек) уверенно несет рабочую вахту, надежно обеспечивая более 40 % потребителей Хабаровска тепловой и электрической энергией. Впереди новый отопительный сезон, к которому энергетики подошли во всеоружии, успешно завершая годовые программы по ремонтам и реконструкции оборудования.

Досье газеты "Золотой Рог": АО "Дальневосточная генерирующая компания" – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу "РусГидро". Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году АО "ДГК" было выработано 23,5 млрд кВт.ч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тыс. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез".



