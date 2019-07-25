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Арестованы владельцы палаточного лагеря в Хабаровском крае, где погибли дети
Одна из статей, которые им инкриминируют, – «причинение смерти по неосторожности»
Суд Солнечного района Хабаровского края принял решение заключить под стражу директора детского палаточного лагеря «Холдоми» Максима КУЗНЕЦОВА и директора ООО «Экстрим-Сервис» (владелец лагеря) Виталия БУРЛАКОВА на два месяца, до 22 сентября.
Г-да Кузнецов и Бурлаков проходит одним из фигурантов уголовного дела, которое после пожара в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» возбудил Следственный комитет России по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли. В среду в Хабаровском крае был объявлен трехдневный траур.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю
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