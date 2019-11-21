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"Газпром" взял на себя переподключение потребителей к новому расширенному газопроводу "Сахалин - Хабаровск – Владивосток"
В настоящее время ведется расширение газопровода на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска
Совет директоров «Газпрома» поручил включить в инвестпрограмму с 2020 года мероприятий, необходимых для переподключения к магистральному газопроводу «Сахалин - Хабаровск – Владивосток» потребителей Хабаровского края, подключенных в настоящее время к магистральному газопроводу «Оха - Комсомольск-на-Амуре».
Проект расширения газопровода предусматривает строительство 353 километров линейной части от Комсомольска до Хабаровска (диаметром 1200 мм) и установку газоперекачивающего агрегата (ГПА) на 32 МВт - для дополнительных поставок газа потребителям Хабаровского и Приморского краев, а также на экспорт.
В настоящее время реализуется проект расширения мощностей газопровода на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Идет доставка труб большого диаметра на сварочные базы, расположенные по трассе газопровода, для сварки двухтрубных секций.
Также совет директоров поручил обеспечить включение необходимых объемов газа в баланс добычи и распределения «Газпрома» для обеспечения поставок газа потребителям Хабаровского края с 2025 года.
Отчеты о проводимой работе по газоснабжению Хабаровского края будут представляться совету директоров раз в год.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
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