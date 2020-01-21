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В 2020 году Хабаровская генерация направит на плановые ремонты более 2 млрд рублей
Наибольший объем работ традиционно планируется на Хабаровской ТЭЦ-1
Филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК» (входит в группу «РусГидро») направит 2,1 млрд рублей на капитальные, средние и текущие ремонты оборудования в 2020 году. Большую часть средств планируется освоить в рамках ремонтных программ Хабаровской ТЭЦ-3 (571,8 млн рублей), Хабаровской ТЭЦ-1 (437,6 млн рублей) и Комсомольской ТЭЦ-2 (393,8 млн рублей).
В программу ремонтов энергообъектов филиала входят техническая диагностика, замена изношенных узлов и деталей, замена поверхностей нагрева, контроль металла и другие мероприятия, повышающие надежность и стабильность работы основного и вспомогательного оборудования.
Всего энергетикам предстоит осуществить 14 капитальных, 6 средних и несколько десятков текущих ремонтов котлоагрегатов, генераторов, турбоагрегатов, трансформаторов, а также объектов теплофикационного хозяйства.
«Наибольший объем работ традиционно планируется на Хабаровской ТЭЦ-1, - комментирует директор филиала «Хабаровская генерация» Владимир ЛАРИКОВ. – На станции проведут 4 капитальных и один средний ремонт. Впрочем, на каждой из 9 электростанций филиала будет реализована своя программа. Своевременная диагностика и ремонт оборудования позволяют станциям бесперебойно работать в период повышенных нагрузок».
Среди объектов, которым также предстоит капитальный ремонт - энергоблок №1 Хабаровской ТЭЦ-3, генератор №8 Комсомольской ТЭЦ-2, котлоагрегат №6 Николаевской ТЭЦ и другие. На Хабаровской ТЭЦ-2 запланирован капитальный ремонт двух водогрейных котлов. Один из них, работающий на мазуте, будет, помимо ремонта, реконструирован под сжигание газового топлива.
АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году АО «ДГК» было выработано 23,5 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тыс. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.
«РусГидро» – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. «РусГидро» вырабатывает три четверти электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций «РусГидро» составляет 39,8 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 13 ГВт; тепловая мощность – 18 900 Гкал/час. Также «РусГидро» обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тыс. километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.
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