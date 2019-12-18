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Хабаровская ТЭЦ-1 завершила ремонты

18 Декабря 2019, 14:53 | Хабаровск

В 2019 году на реализацию ремонтной программы станции направлено 263 млн рублей

На Хабаровской ТЭЦ-1 филиала «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро») завершается реализация годовой ремонтной программы. Предприятие направило на ее мероприятия 263 млн рублей, из них 105,6 млн рублей затрачены на капитальный ремонт основного оборудования.

В рамках ремонтной программы проведена модернизация турбоагрегата № 8 и кубов воздухоподагревателя (ВЗП) котлоагрегата № 1. Энергетики заменили 12 кубов ВЗП, что позволит повысить экономичность работы оборудования.   

Кроме того, на Хабаровской ТЭЦ-1 завершаются капитальный ремонт котлоагрегата №7 (на оборудовании заменили поверхности нагрева, кубы ВЗП, детали трубопроводов высокого давления) и модернизация котлоагрегата № 6.

«На объекте проведены масштабные работы по повышению надежности и продлению ресурса», - комментирует заместитель главного инженера Хабаровской ТЭЦ-1 Дмитрий ПЕРФИЛЬЕВ.

Помимо капитальных, в 2019 году энергетики Хабаровской ТЭЦ-1 провели масштабные текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования. В их числе 20 текущих ремонтов котлоагрегатов, 7 текущих ремонтов турбоагрегатов, 6 текущих ремонтов генераторов, заменено значительное количество деталей трубопроводов высокого давления.  В период капитального ремонта генератора № 6 проведен контроль металла бандажных колец генератора. Все эти работы позволили подготовить оборудование станции к прохождению зимнего периода и повысить надежность ее работы.

АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро».  Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году АО «ДГК» было выработано 23,5 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».

«РусГидро» – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. «РусГидро» вырабатывает три четверти электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций «РусГидро» составляет 39,8 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 13 ГВт; тепловая мощность – 18 900 Гкал/час. Также «РусГидро» обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.

 Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото АО «ДГК»

 

 

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