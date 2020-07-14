В Хабаровске продают исторически известное здание

«Казарму 10-й бригады» оценили в 19,5 млн рублей

ДОМ.РФ 7 августа проведет два аукциона по продаже двух имущественных комплексов в Хабаровске. В том числе на торги выставлено нежилое здание, известное как «Казарма 10-й бригады», и прилегающий к нему земельный участок площадью 0,12 га. Объект обладает историко-культурной ценностью.

Начальная цена лота - 19,479 млн рублей.

«Трехэтажный каменный дом с подвальным помещением изначально принадлежал военному ведомству. Построен специально для размещения штаба 10-й Восточно-Сибирской стрелково-артиллерийской бригады. По первоначальной нумерации значился как «Военный плац № 6». С 1914 по 1918 гг. в здании размещались учреждения Государственного Корпуса Народного Ополчения, затем до июля 1921 г. Хабаровское убежище Союза увечных воинов и амбулатория при нем. В период Дальневосточной республики в здании размещались подразделения 5-го легкого артдивизиона с квартирами. Долгое время дом принадлежал войсковой части связи, затем Управлению горпищеторга. С 1993 года здесь находится Хабаровская таможня», - говорится в Перечне объектов культурного наследия Хабаровского края.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Компания ДОМ.РФ обладает полномочиями по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности и неиспользуемыми правообладателями.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: http://perechen.nasledie27.ru