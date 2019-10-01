www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.64 р. 100 JPY: 59.92 р.
EUR: 70.72 р. 10 CNY: 90.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон

01 Октября 2019, 15:08 | Хабаровск

Запуск тепла будет происходить поэтапно в течение 10 дней

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро») начинает отопительный сезон в Хабаровском крае. В Николаевском районе он стартует 30 сентября, в городе Амурске с 1 октября. Планируется, что в дома жителей краевой столицы тепло начнет поступать с 7 октября.

Запуск тепла будет происходить поэтапно в течение 10 дней, чтобы не допустить разбалансировку гидравлических режимов и плавно ввести в работу оборудование насосных станций, тем самым снизив нагрузку на теплотрассы.

Отопительный сезон начинается в соответствии с постановлениями администраций указанных населенных пунктов. Первыми к отоплению будут подключены детские сады и школы, учреждения здравоохранения, а также жилой фонд. Тепло в дома жителей поступает постепенно, по мере заполнения теплотрасс и подключения домов управляющими компаниями.

В преддверии отопительного сезона энергетики провели ремонтную кампанию, в рамках которой проведены работы на основном и вспомогательном оборудовании на энергообъектах. Помимо этого, обеспечено наличие нормативных запасов топлива и неснижаемого аварийного запаса материалов и запчастей. Персонал укомплектован согласно штатному расписанию и прошел необходимые инструктажи и тренировки.

Полностью к подаче теплоносителя в дома потребителей готовы и теплотрассы: трубопроводы прошли проверку гидравлическими испытаниями, завершены работы по устранению выявленных дефектов и перекладке.

Энергетики напоминают об ответственности управляющих компаниях и ТСЖ, связанной с подготовкой многоквартирных жилых домов и внутридомовых систем к предстоящему отопительному сезону.

Газета "Золотой Рог".

Автор:
Теги: отопление  тэц  ДГК  объект  тепло 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]