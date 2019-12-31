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Приморцам может повезти с билетами в Москву
Вице-премьер Юрий Трутнев считает, что денег на субсидирование выдали не столько, сколько необходимо
Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ пообещал, что программа субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке будет продолжена. Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» сообщил о приостановлении с 28 декабря продаж льготных билетов на рейсы с Дальнего Востока, в том числе из Владивостока, в центральную часть страны в связи с освоением бюджетных субсидий.
«Эта программа будет продолжаться и в части субсидирования маршрутов, и внешних на территорию других субъектов РФ, в центр России, и внутренних, будет продолжаться программа и по «плоскому» тарифу. Денег на субсидирование пока, к сожалению, выдали не столько, сколько необходимо, но мы уже начали в правительстве обсуждение. Уверены в том, что будем добавлять это до показателей плюса к предыдущему году», - заявил г-н Трутнев в эфире на телеканале «Россия-24» (ВГТРК).
Досье газеты «Золотой Рог»: Программа субсидирования рейсов из городов Дальнего Востока действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины - старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Кроме того, на рейсах «Аэрофлота» из Москвы в дальневосточные города c 2015 года действуют так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. То есть речь не идет о привилегии для приморцев. При этом «плоские» тарифы в отличие от льготного тарифа не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов «Аэрофлота». «Плоский» тариф «Аэрофлота» на рейсах из Владивостока в Москву и обратно в 2019 году составлял 25 тыс. рублей, на рейсах его дочерней компании «Россия» - 22 тыс. рублей. В 2020 году тарифы увеличены до 26,1 тыс. рублей (рост на 4,4%) и 22,95 тыс. рублей (рост на 4,3%) соответственно.
Г-н Туртнев обратил внимание на тот факт, что «плоскими» тарифами зачастую пользуются компании, которые привозят вахтовиков на Дальний Восток, прежде всего в Магадан.
«Вот мы потихонечку будем лишать их этой возможности, потому что все-таки эти деньги выделяются для жителей Дальнего Востока. Что касается перевозки вахты. Если компании не хотят создавать условия для жизни людей на Дальнем Востоке, а мне казалось, что так гораздо правильнее, то пусть возят за счет собственной прибыли, собственных средств», - сказал вице-премьер.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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