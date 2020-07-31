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Бывший губернатор Приморья нашел в холодном краю теплое местечко
Пока он будет исполнять обязанности премьера Якутии
Андрей ТАРАСЕНКО, занимавший должность заместителя руководителя Росморречфлота и врио губернатора Приморского края, будет исполнять обязанности премьера Республики Саха (Якутия). Он уже прибыл в республику.
С 2018 года главой правительства Якутии был Владимир СОЛОДОВ. В апреле он был назначен врио губернатора Камчатского края вместо ушедшего в отставку Владимира ИЛЮХИНА. Обязанности председателя кабинета министров Якутии исполняет Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ - первый вице-премьер.
Г-н Тарасенко с 4 октября 2017 по 26 сентября 2018 года временно исполнял обязанности губернатора Приморского края, затем передал край Олегу КОЖЕМЯКО. В сентябре 2018 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото: primorsky.ru
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