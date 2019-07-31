У владелицы кафе китайской кухни арестовали имущество

Предприниматель не заплатила за тепло более 370 тысяч рублей

Предприниматель из Благовещенска задолжала за теплоэнергию филиалу «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) более 370 тысяч рублей. В ходе совместного с энергетиками рейда представители Федеральной службы судебных приставов наложили арест на имущество должника.

Как сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация», задолженность сформировалась у владелицы кафе китайской кухни с марта 2017 года. Добровольно возвращать долг по решению суда бизнесвумен не стала, заключить соглашение о реструктуризации долга перед энергетиками отказалась.

В августе 2018 года предприниматель не допустила представителей Ростехнадзора и специалистов ДГК для произведения отключения от услуг теплоснабжения. За это административное правонарушение злостной неплательщице присудили штраф в размере 50 тыс. рублей.

В соответствии с законодательством РФ судебные приставы имеют право произвести опись имущества, наложить арест на ценное имущество, эквивалентное сумме задолженности. Также возможен арест кассовых аппаратов, при котором 50% ежедневной выручки взимается в счет погашения задолженности взыскателю.

«Ошибочно полагать, что должники – это только финансово необеспеченные слои населения. В число неплательщиков попадают вполне состоятельные люди, которые попросту забывают платить за тепловую энергию, а также юридические лица и предприниматели, - говорит юрисконсульт филиала «Амурская генерация» АО «ДГК» Александр Моргунов. - В этом случае единственно возможным способом получить оплату от должника является принудительное взыскание задолженности с помощью судебных приставов».

Сегодня за должниками Амурской генерации числится исполнительных листов на сумму, превышающую 12 млн рублей, а задолженность абонентов Амурской генерации составляет более 533 млн рублей. Львиная доля долгов у АО «АКС» - порядка 473 млн рублей, однако эта сумма урегулирована Соглашением о реструктуризации.

Население Благовещенска и поселка Прогресс остаются самой проблемной категорией неплательщиков. Их задолженность на сегодняшний день составляет 49,7 млн рублей. Юридические лица задолжали в Благовещенске порядка 9,3 млн рублей, в поселке Прогресс - 1,7 млн рублей.

АО «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5 тыс. 922,93 МВт и 12 тыс. 813 Гкал. в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. ДГК производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В ее состав входят 15 электростанций и восемь крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.