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У владелицы кафе китайской кухни арестовали имущество

31 Июля 2019, 11:07 | Дальний Восток

Предприниматель не заплатила за тепло более 370 тысяч рублей

Предприниматель из Благовещенска задолжала за теплоэнергию филиалу «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) более 370 тысяч рублей. В ходе совместного с энергетиками рейда представители Федеральной службы судебных приставов наложили арест на имущество должника.

Как сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация», задолженность сформировалась у владелицы кафе китайской кухни с марта 2017 года. Добровольно возвращать долг по решению суда бизнесвумен не стала, заключить соглашение о реструктуризации долга перед энергетиками отказалась.

В августе 2018 года предприниматель не допустила представителей Ростехнадзора и специалистов ДГК для произведения отключения от услуг теплоснабжения. За это административное правонарушение злостной неплательщице присудили штраф в размере 50 тыс. рублей.

В соответствии с законодательством РФ судебные приставы имеют право произвести опись имущества, наложить арест на ценное имущество, эквивалентное сумме задолженности. Также возможен арест кассовых аппаратов, при котором 50% ежедневной выручки взимается в счет погашения задолженности взыскателю.

«Ошибочно полагать, что должники – это только финансово необеспеченные слои населения. В число неплательщиков попадают вполне состоятельные люди, которые попросту забывают платить за тепловую энергию, а также юридические лица и предприниматели, - говорит юрисконсульт филиала «Амурская генерация» АО «ДГК» Александр Моргунов. - В этом случае единственно возможным способом получить оплату от должника является принудительное взыскание задолженности с помощью судебных приставов».

Сегодня за должниками Амурской генерации числится исполнительных листов на сумму, превышающую 12 млн рублей, а задолженность абонентов Амурской генерации составляет более 533 млн рублей. Львиная доля долгов у АО «АКС» - порядка 473 млн рублей, однако эта сумма урегулирована Соглашением о реструктуризации.

Население Благовещенска и поселка Прогресс остаются самой проблемной категорией неплательщиков. Их задолженность на сегодняшний день составляет 49,7 млн рублей. Юридические лица задолжали в Благовещенске порядка 9,3 млн рублей, в поселке Прогресс - 1,7 млн рублей.

АО «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5 тыс. 922,93 МВт и 12 тыс. 813 Гкал. в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. ДГК производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В ее состав входят 15 электростанций и восемь крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: ДГК  долг  пристав  энергетика  суд 



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