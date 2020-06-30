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Сахалинская область сократила до 5 дней срок обязательного карантина для приезжающих
Прохождение всех обязательных тестов никто не отменял
Сахалинская область смягчила ограничения, ранее введенные на фоне пандемии. В частности, вместо прежних 14 дней обязательной обсервации для прибывающих в регион теперь срок устанавливают в своем предписании сотрудники Роспотребнадзора.
«Документально подтверждается возможность находиться в изоляции в среднем 5 дней при прохождении всех обязательных тестов. При этом медицинское наблюдение за каждым пассажиром воздушного и морского транспорта устанавливается на две недели», - пояснила пресс-служба облправительства.
Сахалинская область на сегодня единственный регион в РФ, реализовавший третий этап выхода из режима самоизоляции. В регионе работают детские лагеря отдыха, все спортивные объекты, рестораны, кафе, кинотеатры.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото с сайта правительства Сахалинской области
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