Сахалинская область сократила до 5 дней срок обязательного карантина для приезжающих

Прохождение всех обязательных тестов никто не отменял

Сахалинская область смягчила ограничения, ранее введенные на фоне пандемии. В частности, вместо прежних 14 дней обязательной обсервации для прибывающих в регион теперь срок устанавливают в своем предписании сотрудники Роспотребнадзора.

«Документально подтверждается возможность находиться в изоляции в среднем 5 дней при прохождении всех обязательных тестов. При этом медицинское наблюдение за каждым пассажиром воздушного и морского транспорта устанавливается на две недели», - пояснила пресс-служба облправительства.

Сахалинская область на сегодня единственный регион в РФ, реализовавший третий этап выхода из режима самоизоляции. В регионе работают детские лагеря отдыха, все спортивные объекты, рестораны, кафе, кинотеатры.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото с сайта правительства Сахалинской области