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Бывший вице-губернатор Приморья перебрался на Камчатку
Сергей Нехаев будет руководить деятельностью аппарата губернатора и правительства
Бывший вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ с 4 мая официально займет должность врио вице-губернатора Камчатского края.
Г-н Нехаев будет руководить деятельностью аппарата губернатора и правительства Камчатского края, а также координировать министерство спорта и ряд краевых агентств: по туризму и внешним связям, ЗАГС и архивного дела, информатизации и связи, обеспечению деятельности мировых судей.
Ранее эти направления в должности врио вице-губернатора Камчатки курировал Алексей ВОЙТОВ. 29 апреля врио губернатора Владимир СОЛОДОВ принял его отставку в связи с переходом на новое место работы.
Досье газеты «Золотой Рог»: Сергей Нехаев родился в 1980 году. Закончил Саратовский государственный университет имени Чернышевского. Политолог. С 2012 по 2016 годы работал в Приморском крае. Занимал должность вице-губернатора. С 2019 года - первый заместитель председателя правительства Забайкальского края - руководитель администрации губернатора.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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