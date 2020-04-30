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Бывший вице-губернатор Приморья перебрался на Камчатку

30 Апреля 2020, 12:13 | Дальний Восток

Сергей Нехаев будет руководить деятельностью аппарата губернатора и правительства

Бывший вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ с 4 мая официально займет должность врио вице-губернатора Камчатского края.  

Г-н Нехаев будет руководить деятельностью аппарата губернатора и правительства Камчатского края, а также координировать министерство спорта и ряд краевых агентств: по туризму и внешним связям, ЗАГС и архивного дела, информатизации и связи, обеспечению деятельности мировых судей.

Ранее эти направления в должности врио вице-губернатора Камчатки курировал Алексей ВОЙТОВ. 29 апреля врио губернатора Владимир СОЛОДОВ принял его отставку в связи с переходом на новое место работы.

Досье газеты «Золотой Рог»: Сергей Нехаев родился в 1980 году. Закончил Саратовский государственный университет имени Чернышевского. Политолог. С 2012 по 2016 годы работал в Приморском крае. Занимал должность вице-губернатора. С 2019 года - первый заместитель председателя правительства Забайкальского края - руководитель администрации губернатора.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Сергей Нехаев  Камчатка  губернатор  персона  правительство 



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