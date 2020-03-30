Рыбу из Приморья хотят вывозить задешево

Железнодорожные перевозчики хотят получить от РЖД скидки до 50%

Железнодорожные перевозчики скоропортящейся продукции обратились к премьер-министру РФ Михаилу МИШУСТИНУ с просьбой оказать поддержку для участников рынка в связи с ухудшением экономической ситуации и распространением коронавируса.

В частности, перевозчики просят поддержать перевозки рыбы с Дальнего Востока в западные регионы РФ, а также экспорт-импорт скоропортящейся продукции через погранпереходы и порт Владивосток. Предприниматели хотят получить от РЖД скидки до 50% в рамках тарифного коридора или уравнивания тарифов на рефрижераторные контейнеры относительно обычных контейнеров. Также перевозчики просят ввести временный мораторий на весовой контроль для контейнеров, в том числе рефрижераторных, с продовольственными грузами.

Отметим, что перевозка контейнеров по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал РЖД) в январе-феврале 2020 года выросла на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 114,3 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В то же время перевозки рыбы в контейнерах сократились на 18%, до 3 тыс. TEU.